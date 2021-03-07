07 Mart 2021, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'ın sahasındaki galibiyet serisi son buldu

Aslan'ın sahasındaki galibiyet serisi son buldu
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 07.03.2021

Spor Toto 'in 29. haftasında ile 2-2 berabere kalan 'ın, sahasındaki 5 maçlık galibiyet serisi son buldu. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

'in 29. haftasında sahasında karşılaştığı ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, 'ndaki son puan kaybını Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor ile 0-0 berabere kalarak yaşamıştı. Cimbom, bu mücadelenin ardından evinde karşılaştığı Gençlerbirliği, Denizlispor, Medipol Başakşehir, Kasımpaşa ve BB Erzurumspor'u mağlup etmişti. Sivasspor maçıyla Galatasaray'ın bu serisi sona erdi.

Cimbom 1 puana razı oldu! haberin devamı

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