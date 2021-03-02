02 Mart 2021, Salı

GALATASARAY

Sofiane Feghouli durmak bilmiyor!

Feghouli durmak bilmiyor!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 02.03.2021

Son dakika spor haberleri: 'ın yıldız ismi , antrenmanlarda sıkı çalışmaya devam ediyor. Cezayirli futbolcu özel program eşliğinde takımına faydalı olabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. | haberleri

Sarı kırmızılılarda Feghouli 34 gün sonra ilk defa karşısında kadroya girebildi ama süre alamadı.

Yeniden formuna kavuşmak için yoğun çaba sarf eden Cezayirli oyuncu eksiklerini kapatmak için kendine özel program hazırlattı.

Feghouli antrenmanlardan sonra da ekstra çalışmalar gerçekleştirip açık kapatıyor.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Cimbom'dan sezon sonu bombaları! Tam 3 isim... Cimbom'dan sezon sonu bombaları! Tam 3 isim...
Mostafa Mohamed gol kralı olur mu? Yanıt... Mostafa Mohamed gol kralı olur mu? Yanıt...
Emre Belözoğlu o ismi almaya gidiyor! Milano... Emre Belözoğlu o ismi almaya gidiyor! Milano...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör