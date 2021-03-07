07 Mart 2021, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'da Feghouli dönüyor!

Cimbom'da Feghouli dönüyor!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 07.03.2021

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor'u ağırlayacak Galatasaray'da Sofiane 'nin ilk 11'de yer alması bekleniyor. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Sakatlıktan kurtulan ve Ankaragücü maçının son anlarında oyuna dahil olan Sofiane 'nin bugün takımın beyni olarak ilk 11'e yerleşmesi planlanıyor. Hücum organizasyonlarına liderlik etmesi istenen Cezayirli futbolcu, Galatasaray'daki ilk iki sezonunda son haftalarda koyduğu performansla büyük alkış toplamıştı. Demir Grup Sivasspor maçıyla yine çıkışa geçmesi bekleniyor.

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