Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor'u ağırlayacak Galatasaray'da Sofiane Feghouli'nin ilk 11'de yer alması bekleniyor. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Sakatlıktan kurtulan ve Ankaragücü maçının son anlarında oyuna dahil olan Sofiane Feghouli'nin bugün takımın beyni olarak ilk 11'e yerleşmesi planlanıyor. Hücum organizasyonlarına liderlik etmesi istenen Cezayirli futbolcu, Galatasaray'daki ilk iki sezonunda son haftalarda koyduğu performansla büyük alkış toplamıştı. Demir Grup Sivasspor maçıyla yine çıkışa geçmesi bekleniyor.

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