06 Mart 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray Türk Telekom Stadyumu'na Güneş Enerji Santrali kuracak

G.Saray'dan 'GES' projesi!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 06.03.2021

Son dakika spor haberleri)'de liderliğini sürdüren 'dan flaş bir hamle geldi. Sarı-kırmızılılar, 'nun çatısına Enerji Santrali kuracak. ( haberleri)

, 'nun çatısına Enerji Santrali kuracak.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye'nin spordaki öncüsü, ilklerin ve enlerin kulübü Galatasaray, ülkemizin elektrik enerjisi sektörünün devi ile tarihi bir projeye imza atıyor." denildi.

Galatasaray ve Enerjisa arasında yapılacak anlaşma kapsamında 'na kurulacak GES ile tesisin elektrik ihtiyacının karşılanacağı bildirildi. Oluşturulan modelin 'da bir ilk olacağı aktarıldı.

Yapılan anlaşmayla ilgili 9 Mart Salı günü Türk Telekom Stadı'nda imza töreni düzenleneceği kaydedildi. Törene, kulüp başkanı , başkan yardımcısı ve Üst Yöneticisi (CEO) 'ın katılacağı belirtildi.

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