11 Mart 2021, Perşembe

GALATASARAY

Mostafa Mohamed'den flaş paylaşım!

Mohamed'den flaş paylaşım!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 11.03.2021

Son dakika spor haberleri: 'da 'nda flaş bir paylaşım yaptı. İşte o anlar... ( haberleri)

'ın Mısırlı yıldızı 'den flaş bir paylaşım geldi.

Sarı kırmızılıların Mısırlı golcüsü, aslan emojisiyle beraber 'ndaki görüntülerini paylaştı.





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