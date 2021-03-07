Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 29. hafta maçında Galatasaray ile Sivasspor kozlarını paylaşacak. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak olan müsabakada sarı-kırmızılılar, zirve yolunda hata yapmak istemiyor. Yiğidolar ise zorlu rakibi karşısında ligdeki yenilmezlik serisini sürdürmeyi amaçlıyor.

Hakem Ali Palabıyık'ın yöneteceği kritik müsabakanın VAR hakemi açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinde yer alan bilgiye göre, Ali Şansalan'ın düdük çalacağı müsabakanın VAR hakemi Ali Palabıyık oldu

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