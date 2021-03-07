07 Mart 2021, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray-Sivasspor maçının VAR hakemi Ali Palabıyık oldu

G.Saray-Sivasspor maçının VAR hakemi belli oldu!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 07.03.2021

Son dakika spor haberleri: 'in 29. haftasında oynanacak - maçının VAR hakemi belli oldu. Mücadelede görev alacak. ( haberleri)

'de heyecan devam ediyor. 29. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. 'nda oynanacak olan müsabakada sarı-kırmızılılar, zirve yolunda hata yapmak istemiyor. ise zorlu rakibi karşısında ligdeki yenilmezlik serisini sürdürmeyi amaçlıyor.

Hakem 'ın yöneteceği kritik müsabakanın VAR hakemi açıklandı. 'nun resmi sitesinde yer alan bilgiye göre, 'ın düdük çalacağı müsabakanın VAR hakemi Ali Palabıyık oldu

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