Sakatlığını atlatan ve Ankaragücü maçında oyuna sonradan dahil olan Falcao'ya, Mohamed'in yokluğunda fırsat doğdu. Kolombiyalı golcü, Sivasspor maçında teknik direktör Fatih Terim'den forma bekliyor. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da Ankaragücü maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan Radamel Falcao, Sivasspor maçında forma bekliyor. Kolombiyalı yıldız artık doğrudan sahada olmaya artık hazır. Ankaragücü maçında kırmızı kart gören ve 1 maç ceza alan Mostafa Mohamed bugün yok. Ryan Babel ile Falcao arasında gidip gelen Terim'in tercihini oldukça istekli gördüğü Falcao'dan yana kullandığı öğrenildi. Son golünü 24 Ekim'de oynanan Erzurumspor maçında atan Falcao daha sonra oynanan 4 karşılaşmada gol atamadı. Bu sezon toplamda 5 golü bulunan tecrübeli futbolcu, Sivasspor maçında yeniden gollerine dönmeyi hedefliyor.

DİĞER

GALATASARAY HABERLERİ