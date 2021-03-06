06 Mart 2021, Cumartesi
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Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nda 2 pozitif vaka!
Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'ndan 2 oyuncunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'ndan 2 oyuncunun corona virüsü testi pozitif çıktı.
İşte sarı kırmızılı takımdan yapılan açıklama:
Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı oyuncularımız ve teknik heyet çalışanlarımızın Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve iki oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.
Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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