06 Mart 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nda 2 pozitif vaka!

Galatasaray'da 2 pozitif vaka!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 06.03.2021

'ndan 2 oyuncunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı. | Son dakika haberleri (GS spor haberi)

'ndan 2 oyuncunun corona virüsü testi pozitif çıktı.

İşte sarı kırmızılı takımdan yapılan açıklama:

HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı oyuncularımız ve teknik heyet çalışanlarımızın Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve iki oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.

Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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