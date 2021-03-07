Süper Lig'in 29. haftasında evinde Sivasspor ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da, Ankaragücü deplasmanında kırmızı kart gören Mostafa Mohamed'in yerine forvette kimin oynayacağı merak konusuydu. Sarı kırmızılıların deneyimli teknik adamı Fatih Terim, bu maçta Radamel Falcao'ya forma şansı verdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, kritik maçta evinde Sivasspor'u konuk edecek. Ev sahibi ekipte kırmızı kart cezalısı Mostafa Mohamed'in yerine, sakatlığı geçen Radamel Falcao görev yapacak.

Sarı kırmızılı formayla en son ligin 6. haftasında BB Erzrumspor ile oynanan maçta ilk 11'de sahaya çıkan Kolombiyalı oyuncu, tam 133 gün sonra bir maça 11'de başlayacak.

35 yaşındaki oyuncu sakatlığı atlattığından bu yana, son 2 haftada 49 dakika süre almıştı.

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