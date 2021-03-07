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Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Radamel Falcao döndü! Tam 133 gün sonra...

Falcao döndü! Tam 133 gün sonra...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 07.03.2021 Giriş Tarihi: 07.03.2021

'in 29. haftasında evinde ile karşı karşıya gelecek olan 'da, deplasmanında kırmızı kart gören 'in yerine forvette kimin oynayacağı merak konusuydu. Sarı kırmızılıların deneyimli teknik adamı , bu maçta 'ya forma şansı verdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

'in 29. haftasında , kritik maçta evinde 'u konuk edecek. Ev sahibi ekipte kırmızı kart cezalısı 'in yerine, sakatlığı geçen görev yapacak.

Sarı kırmızılı formayla en son ligin 6. haftasında ile oynanan maçta ilk 11'de sahaya çıkan Kolombiyalı oyuncu, tam 133 gün sonra bir maça 11'de başlayacak.

35 yaşındaki oyuncu sakatlığı atlattığından bu yana, son 2 haftada 49 dakika süre almıştı.

Galatasaray-Sivasspor | İlk 11'ler belli oldu

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