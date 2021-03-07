07 Mart 2021, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'da Muslera Falcao ve Saracchi doğum günü partisinde

G.Saray'ın yıldızları doğum günü partisinde!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 07.03.2021

Son dakika spor haberleri: 'da uzun süredir sakatlık krizinin ardından sahalara döndükten sonra performansı ile sarı-kırmızılıların yine 1 numarası olan 'yı eşinin doğum günü partisinde takım arkadaşları , Saracchi ve eşleri yalnız bırakmadı. ( haberleri)

'in 29. haftasında ile karşılaşacak olan 'da Radamel ve , Fernando 'nın eşi için verdiği doğum günü partisine katıldı. Eğlence 'pijama partisi' konseptiyle gerçekleşti.

Galatasaray'ın futbolcuları Muslera'nın eşinin doğum gününde buluştu. Pijama partisi konseptindeki doğum gününe Falcao ve Saracchi eşleriyle katıldı.

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