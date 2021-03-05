Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın korktuğu başına geldi! Hakemler durdurdu

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Ankaragücü'ne konuk olan Galatasaray, mücadeleden 2-1 mağlubiyetle ayrılmıştı. Karşılaşmada gerek orta hakem Halil Umut Meler, gerekse VAR hakemi Cüneyt Çakır verdiği ve vermediği kararlarla damga vururken, sarı-kırmızılıları korktuğu başına geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Ligde 8'de 8 yapan ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray hakem kurbanı olduğu maçta Ankaragücü'ne 2-1 yenildi. Aslında Çarşamba akşamı oynanan maç öncesi Galatasaray'ın korktuğu başına geldi... Teknik direktör Fatih Terim, Alanyaspor'a 3-2 yenilip Ziraad Türkiye Kupası'ndan elendikleri maçtan sonra Başkan Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak'la yaptığı görüşmede "Asıl korkum maçı yöneten değil, VAR'daki hakemler" ifadesini kullanmıştı. Nitekim, Terim'in bu tahmini doğru çıktı.

DÜNYA KUPASI'NDA İPTAL ETTİ

Ankaragücü karşısında top Arda Turan'ın vücuduna çarpıp eline gelmesine ve pozisyonda penaltı olmamasına karşın hakem Halil Umut Meler hiç tereddütsüz düdüğü çaldı. Bu yetmezmiş gibi sarı-kırmızılı ekibin en formda ismi Mohamed dirsek attığı gerekçesiyle kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Bu iki pozisyonda VAR oturan Cüneyt Çakır ise sessizliğe gömülmeyi tercih etti. Halbuki Çakır, Dünya Kupası'nda Arjantin-Nijerya maçında topun vücudundan eline gelmesi nedeniyle Rojo'ya çaldığı penaltıyı iptal etmişti.

ÇAKIR'DAN ÖZÜR DİLEYECEKTİK!

Hatta maç sonrası Terim de, "Geçen sene Vida'nın vücudundan sekip eline çarpan topu, Cüneyt Çakır bize öyle bir anlattı ki, az daha özür dileyecektik kendisinden… Bu maçtaki penaltı pozisyonunda top nereden geliyor?" diye sormaktan kendini alamadı. Öte yandan Trabzon-Fenerbahçe maçı son dakikalarında Trabzonspor'un penaltısını vermeyen Çakır'ın Ankaragücü-Galatasaray maçına VAR hakemi olarak atanması da büyük eleştiri toplamıştı. Galatasaray şimdi MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın istifasını istiyor. (Fotomaç)

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