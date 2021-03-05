Son dakika spor haberleri: Erman Toroğlu'ndan sert sözler! "Galatasaray'ı çıtır çıtır yediler"

VAR'da Cüneyt var o da çağırma lütfunda bulunmadı! 3 gün yayınlar yapıldı. Konuştuk, söyledik. Bir baktık ki Ankaragücü- Galatasaray maçının VAR'ı yine Cüneyt Çakır oldu. Daha da ileri gittiler hakem Yaşar Kemal Uğurlu da başka VAR'a verildi. Yani şöyle diyor Serdar Tatlı: "Siz yazsanız da çizseniz de hikaye... Ben baskı altındayım bu baskıyı kaldıramıyorum ve bu hakemleri veriyorum. Beni buraya kim veya kimler getirdiyse bu diyeti ödeyeceğim..." Ankaragücü-Galatasaray maçında ev sahibi iyi futbol oynuyor ve kazanıyor.