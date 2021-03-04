04 Mart 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a PFDK şoku!

Galatasaray'a PFDK şoku!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 04.03.2021 Giriş Tarihi: 04.03.2021

Başkanı , ikinci başkan , başkan yardımcısı ve sarı-kırmızılı futbolcu , (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

'da başkan , kulübün sosyal medya hesabından yaptığı sportmenliği aykırı açıklamalar gerekçesiyle tedbirsiz olarak; ikinci başkan ve başkan yardımcısı Yufus Günay ise MKE maçı sonrası basın mensuplarına yaptığı sportmenliğe aykırı açıklamalar gerekçesiyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.

Öte yandan sarı-kırmızılılarda golcü oyuncu de MKE Ankaragücü maçında kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

Cengiz'den sert sözler! haberin devamı

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