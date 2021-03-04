04 Mart 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a PFDK şoku!
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Yusuf Günay ve sarı-kırmızılı futbolcu Mostafa Mohamed, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı sportmenliği aykırı açıklamalar gerekçesiyle tedbirsiz olarak; ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yufus Günay ise MKE Ankaragücü maçı sonrası basın mensuplarına yaptığı sportmenliğe aykırı açıklamalar gerekçesiyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.
Öte yandan sarı-kırmızılılarda golcü oyuncu Mostafa Mohamed de MKE Ankaragücü maçında kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.
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