Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan transferde Zaza bombası! Falcao'nun yerine...

Galatasaray, geldiği günden bu yana sakatlıktan kurtulamayan Radamel Falcao ile sezon sonunda yollarını ayırmak istiyor. Sarı-kırmızılı takım, Kolombiyalı golcü yerine, Simone Zaza'yı kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Aslan'da bekleneni veremeyen Radamel Falcao'nun sezon sonu ayrılmasına kesin gözle bakılıyor. Kolombiyalı golcünün yerine ise devre arasında da gündeme gelen Simone Zaza'nın adı geçiyor. İtalyan medyasında çıkan haberlere göre; şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, yaz transfer dönemi için 29 yaşındaki İtalyan santrforu kesinlikle kadrosuna katmak istiyor. İdarecilerin de son dönemde yeniden forma giymeye başlayan Zaza'lı Torino'nun maçlarını izlediği belirtiliyor.

BONSERVİSİ 6 MİLYON

Torino'nun, Zaza için kendilerine gelecek transfer tekliflerine vereceği cevabı belli oldu. İtalyan kulübü öncelikle Zaza'yı kiralık vermeyeceği öğrenildi. Bununla beraber Torinolu yetkililer, Simeone Zaza için 6 milyon euro bonservis talep edeceği kaydedildi.

AYRILMAYA SICAK BAKIYOR

Torino ile 2023'e dek sözleşmesi bulunan Zaza, 25 Haziran'da 30 yaşına basacak. Bununla beraber Zaza, Torino'nun ara transfer sezonunda Toni Sanabria'yı kadrosuna katmasından dolayı 2. plana atılacağını düşünüyor. (Fotomaç)

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