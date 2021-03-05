05 Mart 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim'den dev neşter! Sivas'a bambaşka 11...

Terim'den dev neşter! Sivas'a bambaşka 11...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 05.03.2021

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Sivasspor maçına bambaşka bir 11'le çıkmayı planlıyor. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, Ankaragücü deplasmanında ağır bir yara aldı. Şampiyonluk yolunda hem 3 puan kayboldu hem de takımın en formda ismi Mostafa Mohamed kırmızı kart gördü. İstediği futbolu sergileyemeyen Cimbom'da Teknik Direktör Fatih Terim, Sivas maçına farklı kadroyla çıkmaya karar verdi. Üç haftadır başarılı maçlar çıkaran ancak Ankara'da yerini Donk'a bırakan Luyindama, Sivas karşısında sahada olacak. Oyunun savunma yönünü başarılı şekilde geçiren Etebo ise pas oyununda katkı sağlamadığı gerekçesiyle kızağa çekiliyor.

OĞULCAN SÜRPRİZİ GELİYOR

Etebo'nun yerine sezonun parlayan yıldızı Antalyalı oynayacak. Üst üste şans bulmasına rağmen beklentileri karşılayamayan Gedson da kulübeye gidiyor. Portekizli'nin formasını Belhanda giyecek. Ankara'da gol atan Kerem Aktürkoğlu da göze girdi. Genç isim, Sivas maçında sağ açık oynayacak. ise Emre Kılınç'ın yerine orta sahada görev yapacak. Üst üste maçlar çıkaran Emre Kılınç'ın bu hafta dinlendirilmesi bekleniyor. En büyük sürpriz ise Mostafa'nın cezalı olduğu maçta ileri uçta Oğulcan Çağlayan'ın forma giymesi olacak. Ankara'da ikinci yarıda giren Falcao'nun yine kulübede olması bekleniyor.

5 FARKLI İSİM

Galatasaray'ın Sivasspor maçındaki 11'inde 5 farklı ismin yer alması bekleniyor. Cezalı Mostafa'nın dışında Donk, Etebo, Gedson ve Emre Kılınç'ın oynamayacağı konuşuluyor. Muhtemel 11 şöyle: , Yedlin, Luyindama, Marcao, , Taylan, Belhanda, Arda, Kerem, Onyekuru ve Oğulcan.

FEGHOULI SONRADAN

Uzun süren sakatlığının ardından Ankaragücü maçının sonlarında oyuna giren Feghouli hazır gözükmedi. Cezayirli yıldızın Sivasspor maçında bir kez daha kulübede olması bekleniyor. Tecrübeli futbolcu ikinci yarıda oyuna dahil olacak. (Fotomaç)

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