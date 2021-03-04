04 Mart 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan flaş paylaşım! "Adalet VAR mı?"

G.Saray'dan flaş paylaşım! Adalet VAR mı?
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 04.03.2021 Giriş Tarihi: 04.03.2021

'in 28. haftasında 'ne konuk olan , mücadeleden 2-1 mağlubiyetle ayrılmıştı. Karşılaşmada gerek orta hakem , gerekse VAR hakemi verdiği ve vermediği kararlarla damga vururken, sarı-kırmızılı kulüpten flaş bir paylaşım geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

resmi Twitter hesabından, maçında ve karşılaşmasında 'in direkt kırmızı kart gördükleri pozisyonları paylaştı.

Sarı-kırmızılı takım, iki pozisyonda da 'ın olduğunu belirtti ve "Aynı futbolcu, aynı aldatma! Adalet VAR mı?" notunu düştü.

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