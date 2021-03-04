Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Ankaragücü'ne konuk olan Galatasaray, mücadeleden 2-1 mağlubiyetle ayrılmıştı. Karşılaşmada gerek orta hakem Halil Umut Meler, gerekse VAR hakemi Cüneyt Çakır verdiği ve vermediği kararlarla damga vururken, sarı-kırmızılı kulüpten flaş bir paylaşım geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray resmi Twitter hesabından, Erzurumspor maçında Falcao ve Ankaragücü karşılaşmasında Mostafa Mohamed'in direkt kırmızı kart gördükleri pozisyonları paylaştı.

Sarı-kırmızılı takım, iki pozisyonda da İbrahim Akdağ'ın olduğunu belirtti ve "Aynı futbolcu, aynı aldatma! Adalet VAR mı?" notunu düştü.

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