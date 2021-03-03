03 Mart 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika Galatasaray spor haberi: Radamel Falcao'nun kafasındaki takımı annesi açıkladı! İşte o kulüp...

Kafasındaki takımı annesi böyle açıkladı! Falcao…
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 03.03.2021 Giriş Tarihi: 03.03.2021

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı 'nun geleceği merak konusu. Tecrübeli oyuncunun annesi Carmenza Zarate, ülkesi basınına önemli açıklamalarda bulundu. Zarate, oğlu Radamel ile ilgili çıkan transfer dedikodularına cevap olarak yıldız oyuncunun kafasındaki takımı duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (Gs haberleri)

Galatasaraylı 'nun annesi Carmenza Zarate ülkesi 'da oğlunun geleceği ile ilgili konuştu.

Zarate oğlu Radamel ile ilgili çıkan transfer dedikodularıyla ilgili "Tanrı bilir" diyerek golcü oyuncunun yüzde yüzü ile Galatasaray'da olduğunu ve bunun dışında çıkan tüm söylentilerin spekülasyon olduğunu belirtti.

Galatasaray'da Burak Elmas başkan adaylığını resmen açıkladı!

Anne Zarate'nin açıklaması şu şekilde:

" saygılı bir insandır. Galatasaray'da iyi şeyler yapmak için orada bulunuyor. Gerisi tanrının elinde. veya ya da 'ya gideceğine ilişkin bilinen bir şey yok. Gerçek şu ki Radamel yüzde yüzü ile Galatasaray'da. Gerisi spekülasyon."

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Ankaragücü - Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Ankaragücü - Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
G.Saray'da Ankaragücü maçı öncesi son durum ne? G.Saray'da Ankaragücü maçı öncesi son durum ne?
G.Saray'dan Draxler bombası! Sezon sonunda... G.Saray'dan Draxler bombası! Sezon sonunda...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör