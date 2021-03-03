Son dakika Galatasaray spor haberi: Radamel Falcao'nun kafasındaki takımı annesi açıkladı! İşte o kulüp...
Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'nun geleceği merak konusu. Tecrübeli oyuncunun annesi Carmenza Zarate, ülkesi Kolombiya basınına önemli açıklamalarda bulundu. Zarate, oğlu Radamel ile ilgili çıkan transfer dedikodularına cevap olarak yıldız oyuncunun kafasındaki takımı duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (Gs haberleri)
Galatasaraylı Radamel Falcao'nun annesi Carmenza Zarate ülkesi Kolombiya'da oğlunun geleceği ile ilgili konuştu.
Zarate oğlu Radamel ile ilgili çıkan transfer dedikodularıyla ilgili "Tanrı bilir" diyerek golcü oyuncunun yüzde yüzü ile Galatasaray'da olduğunu ve bunun dışında çıkan tüm söylentilerin spekülasyon olduğunu belirtti.
Anne Zarate'nin açıklaması şu şekilde:
"Falcao saygılı bir insandır. Galatasaray'da iyi şeyler yapmak için orada bulunuyor. Gerisi tanrının elinde. Millionaros veya River Plate ya da Amerika'ya gideceğine ilişkin bilinen bir şey yok. Gerçek şu ki Radamel yüzde yüzü ile Galatasaray'da. Gerisi spekülasyon."
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