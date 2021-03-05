05 Mart 2021, Cuma
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Mostafa Mohamed, Galatasaray'ın Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmada görev alamayacak.
Galatasaray'da Mostafa Mohamed'in cezası belli oldu!
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da son oynanan Ankaragücü maçında kırmızı kart gören Mostafa Mohamed'in cezası belli oldu. Mısırlı futbolcu 1 maç ceza aldı. (GS spor haberleri)
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Ankaragücü - Galatasaray maçında Mostafa Mohamed, rakibine yaptığı faul nedeniyle kırmızı kart görerek oyun dışında kalmıştı. Sarı-kırmızılılar, yıldız golcünün ceza almaması için TFF'ye başvurmuştu. Galatasaray'ın bu başvurusu reddedilirken, Mısırlı golcüye 1 maç ceza verildi.
Mostafa Mohamed, Galatasaray'ın Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmada görev alamayacak.
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