Galatasaray'da Mostafa Mohamed'in cezası belli oldu!

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da son oynanan Ankaragücü maçında kırmızı kart gören Mostafa Mohamed'in cezası belli oldu. Mısırlı futbolcu 1 maç ceza aldı. (GS spor haberleri)

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Ankaragücü - Galatasaray maçında Mostafa Mohamed, rakibine yaptığı faul nedeniyle kırmızı kart görerek oyun dışında kalmıştı. Sarı-kırmızılılar, yıldız golcünün ceza almaması için TFF'ye başvurmuştu. Galatasaray'ın bu başvurusu reddedilirken, Mısırlı golcüye 1 maç ceza verildi.

Mostafa Mohamed, Galatasaray'ın Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmada görev alamayacak.





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