05 Mart 2021, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'da Mostafa Mohamed'in cezası belli oldu!

Mohamed'in cezası belli oldu!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 05.03.2021 Giriş Tarihi: 05.03.2021

Son dakika spor haberleri: 'da son oynanan Ankaragücü maçında kırmızı kart gören 'in cezası belli oldu. Mısırlı futbolcu 1 maç ceza aldı. ( haberleri)

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Ankaragücü - maçında , rakibine yaptığı faul nedeniyle kırmızı kart görerek oyun dışında kalmıştı. Sarı-kırmızılılar, yıldız golcünün ceza almaması için TFF'ye başvurmuştu. Galatasaray'ın bu başvurusu reddedilirken, Mısırlı golcüye 1 maç ceza verildi.

Mostafa Mohamed, Galatasaray'ın Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmada görev alamayacak.

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