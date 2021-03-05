Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde flaş karar! 3 kişiye para cezası kesildi
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde yaşanan tribün olaylarında karar çıktı. Buna göre müsabakada gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan 3 kişiye para cezası kesildi. (FB - GS spor haberleri)
Süper Lig'in 24. haftasında Kadıköy'deki Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde yaşanan küfür olayıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı.
Corona virüsü salgını kısıtlamaları kapsamında 6 Şubat'ta seyircisiz olarak oynanan fakat protokole açık olan derbi maçında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim bazı localardan kendisine küfür ve hakaret edildiğini iddia etmişti. Maç esnasında yaşanan o küfür olayına karşılaşmayı izlemek için statta olan bir Cumhuriyet savcısı da tanık olunca olayla ilgili soruşturma açıldı. İstanbul Emniyeti'ne bağlı Spor Şube Müdürlüğü polisleri inceleme başlattı. Kamera görüntüleri tek tek incelendi ve küfür edenlerin kimlikleri tespit edildi.
PARA CEZASI KESİLDİ
Soruşturma kapsamında olaya karıştıkları tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si hakkında "Hakaret" gerekçesiyle yasal işlem yapıldı. Şüphelilerden birinin ise "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet" gerekçesiyle yasal işlem yapıldı.
Ayrıca söz konusu kişinin "Müsabakalara girmeme" cezasının bulunduğu da iddia edildi. Gözaltına alındıktan sonra yasal işlemlerinin ardından serbest bırakılan üç şüpheliye para cezası kesildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde yasak kalktı? Corona virüsü risk haritası...
- Bitcoin kaç TL oldu? 5 Mart 2021 Bitcoin fiyatı...
- Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Alanyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı ne zaman yatacak? Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı!
- Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 196 personel alımı yapıyor! GİB iş başvurusu nasıl yapılır? Başvuru koşulları ne? GİB kontenjanı...
- BİM kaçta açılıyor? BİM ve A101 çalışma saatleri değişti mi? Bakkal ve marketler kaçta açılıyor?