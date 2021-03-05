05 Mart 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde flaş karar! 3 kişiye para cezası kesildi

F.Bahçe-G.Saray derbisinde flaş karar! 3 kişi...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 05.03.2021

Son dakika spor haberleri: 'in 24. haftasında Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde yaşanan tribün olaylarında karar çıktı. Buna göre müsabakada gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan 3 kişiye para cezası kesildi. ( - GS spor haberleri)

'in 24. haftasında 'deki 'nde oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde yaşanan küfür olayıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

kısıtlamaları kapsamında 6 Şubat'ta seyircisiz olarak oynanan fakat protokole açık olan derbi maçında Direktörü bazı localardan kendisine küfür ve hakaret edildiğini iddia etmişti. Maç esnasında yaşanan o küfür olayına karşılaşmayı izlemek için statta olan bir Cumhuriyet savcısı da tanık olunca olayla ilgili soruşturma açıldı. 'ne bağlı polisleri inceleme başlattı. Kamera görüntüleri tek tek incelendi ve küfür edenlerin kimlikleri tespit edildi.

PARA CEZASI KESİLDİ
Soruşturma kapsamında olaya karıştıkları tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si hakkında "Hakaret" gerekçesiyle yasal işlem yapıldı. Şüphelilerden birinin ise " Muhalefet" gerekçesiyle yasal işlem yapıldı.

Ayrıca söz konusu kişinin "Müsabakalara girmeme" cezasının bulunduğu da iddia edildi. Gözaltına alındıktan sonra yasal işlemlerinin ardından serbest bırakılan üç şüpheliye para cezası kesildi.

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