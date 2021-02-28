Son dakika spor haberleri: Arda Turan Galatasaray'da kalacak mı? Sözleşme maddesine göre...
Süper Lig'in lideri Galatasaray 27. haftada oynanan BB. Erzurumspor maçını da kazanarak 8'de 8 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılı takımda sergilediği performans ve takıma kattığı pozitif hava ile dikkatleri üzerine çeken Arda Turan da sözleşme yenilemeye bir adım daha yaklaştı..
Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, sahasında ağırladığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk etti.
Sarı-kırmızılı takım, rakibini Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed'in golleriyle 2-0 yenerek zirve yarışında hata yapmadı.
Bu arada Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan'ın da sözleşmesinin yenilenmesine 5 maç kaldı.
Tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılıların kalan 14 maçının 5'inde sahaya ilk 11'de çıkarsa mukavelesi otomatik uzayacak.
Arda Turan'ın sözleşmesinin uzaması halinde 5 milyon TL maaş alacağı da bildirildi.
Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 23 maça çıkan deneyimli yıldız, 3 gol atarken 2 de asist yaptı.
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