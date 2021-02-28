Son dakika spor haberleri: Arda Turan Galatasaray'da kalacak mı? Sözleşme maddesine göre...

Süper Lig'in lideri Galatasaray 27. haftada oynanan BB. Erzurumspor maçını da kazanarak 8'de 8 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılı takımda sergilediği performans ve takıma kattığı pozitif hava ile dikkatleri üzerine çeken Arda Turan da sözleşme yenilemeye bir adım daha yaklaştı..

Sarı-kırmızılı takım, rakibini Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed'in golleriyle 2-0 yenerek zirve yarışında hata yapmadı.

Bu arada Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan'ın da sözleşmesinin yenilenmesine 5 maç kaldı.

Tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılıların kalan 14 maçının 5'inde sahaya ilk 11'de çıkarsa mukavelesi otomatik uzayacak.