28 Şubat 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Arda Turan Galatasaray'da kalacak mı? Sözleşme maddesine göre...

Süper Lig'in lideri Galatasaray 27. haftada oynanan BB. Erzurumspor maçını da kazanarak 8'de 8 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılı takımda sergilediği performans ve takıma kattığı pozitif hava ile dikkatleri üzerine çeken Arda Turan da sözleşme yenilemeye bir adım daha yaklaştı..

Son dakika spor haberleri: Arda Turan Galatasaray'da kalacak mı? Sözleşme maddesine göre...
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 28.02.2021 Giriş Tarihi: 28.02.2021

'de liderlik koltuğunda oturan , sahasında ağırladığı 'u konuk etti.

Son dakika spor haberleri: Arda Turan Galatasaray'da kalacak mı? Sözleşme maddesine göre...

Sarı-kırmızılı takım, rakibini Mısırlı golcüsü 'in golleriyle 2-0 yenerek zirve yarışında hata yapmadı.

Son dakika spor haberleri: Arda Turan Galatasaray'da kalacak mı? Sözleşme maddesine göre...

Bu arada 'ın kaptanı 'ın da sözleşmesinin yenilenmesine 5 maç kaldı.

Son dakika spor haberleri: Arda Turan Galatasaray'da kalacak mı? Sözleşme maddesine göre...

Tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılıların kalan 14 maçının 5'inde sahaya ilk 11'de çıkarsa mukavelesi otomatik uzayacak.

Son dakika spor haberleri: Arda Turan Galatasaray'da kalacak mı? Sözleşme maddesine göre...

'ın sözleşmesinin uzaması halinde 5 milyon TL maaş alacağı da bildirildi.

Son dakika spor haberleri: Arda Turan Galatasaray'da kalacak mı? Sözleşme maddesine göre...

Bu sezon formasıyla tüm kulvarlarda 23 maça çıkan deneyimli yıldız, 3 gol atarken 2 de asist yaptı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Bu daha bir şey değil "Bu daha bir şey değil"
Canlı yayında açıkladı! Feghouli neden oynamadı? Canlı yayında açıkladı! Feghouli neden oynamadı?
Nereden nereye... Yollar ayrılıyor mu? Nereden nereye... Yollar ayrılıyor mu?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör