05 Mart 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: PFDK sevkleri açıklandı! Galatasaray ve Mustafa Cengiz...

G.Saray ve Mustafa Cengiz PFDK'ya sevk edildi!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 05.03.2021 Giriş Tarihi: 05.03.2021

Son dakika spor haberleri: , ve sarı-kırmızılıların başkanı 'in "Sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.

Federasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

1- -TAV ANTALYASPOR Kulübü'nün 04.03.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Süper Lig müsabakasındaki "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbol cusunun kırmızı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle 'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Kulübü futbolcusu RUUD JORGE BOFFIN'in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi 05.03.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 04.03.2021 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yapılan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı 'in 04.03.2021 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü Başkanı AHMET ALİ AĞAOĞLU'nun 04.03.2021 tarihinde medyaya yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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