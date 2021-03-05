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Galatasaray geriye düşünce kazanamıyor

Cimbom geriye düşünce kazanamıyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 05.03.2021

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olan Galatasaray, bu sezon geriye düştüğü 5. maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Kasımpaşa deplasmanında Yusuf Erdoğan'ın golüyle mağlup duruma düşen Sarı- kırmızılılar, karşılaşmadan puan çıkaramamıştı. Karagümrük maçında da ilk golü yiyen olan Galatasaray, mücadelede eşitliği yakalasa da mağlubiyete engel olamamış ve maçı çevirememişti. Konya'da geriye düştüğü maçı 4-3 kaybeden sarı-kırmızılılar, 'a derbide de 2-0 mağlup olmuştu. Galatasaray, Ankaragücü deplasmanında da geri dönüşü sağlayamadı.

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