04 Mart 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan MHK'ye Mostafa Mohamed başvurusu!

G.Saray'dan MHK'ye Mohamed başvurusu!
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 04.03.2021 Giriş Tarihi: 04.03.2021

'in 28. haftasında 'ne konuk olan , sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılıların golcü oyuncusu , bu maçta direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Cimbom, konuyla ilgili 'na başvurulduğunu açıkladı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

, Ankaragücü maçında rakibi İbrahim Akdağ'a dirsek attığı gerekçesiyle oyundan atılan 'in kırmızı kartının iptali için başvuruda bulundu.

Resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzce, Süper Lig'in 28. haftasında oynanan - Galatasaray müsabakasında futbolcumuz Mostafa Mohamed'in kırmızı kartla ihracı kararının ciddi ve aşikâr derecede hatalı olduğuna dair tespit yapılması ve bu tespitlerin yazılı olarak ilgili kurumlara ve kulübümüze bildirilmesi konusunda 24.10.2007 tarih ve 08-07/774 ve 08-07/775 sayılı Merkez Hakem Kurulu kararı emsal gösterilerek Türkiye Futbol Federasyonu 'na başvurulmuştur."

G.Saray'dan flaş paylaşım! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray'a PFDK şoku! Galatasaray'a PFDK şoku!
G.Saray'dan flaş paylaşım! Adalet VAR mı? G.Saray'dan flaş paylaşım! "Adalet VAR mı?"
Omar'dan müjdeli haber! Omar'dan müjdeli haber!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ