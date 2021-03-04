Galatasaray, Ankaragücü maçında rakibi İbrahim Akdağ'a dirsek attığı gerekçesiyle oyundan atılan Mostafa Mohamed'in kırmızı kartının iptali için başvuruda bulundu.

Resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzce, Süper Lig'in 28. haftasında oynanan MKE Ankaragücü - Galatasaray müsabakasında futbolcumuz Mostafa Mohamed'in kırmızı kartla ihracı kararının ciddi ve aşikâr derecede hatalı olduğuna dair tespit yapılması ve bu tespitlerin yazılı olarak ilgili kurumlara ve kulübümüze bildirilmesi konusunda 24.10.2007 tarih ve 08-07/774 ve 08-07/775 sayılı Merkez Hakem Kurulu kararı emsal gösterilerek Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na başvurulmuştur."

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