Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan MHK'ye Mostafa Mohamed başvurusu!
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında MKE Ankaragücü'ne konuk olan Galatasaray, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılıların golcü oyuncusu Mostafa Mohamed, bu maçta direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Cimbom, konuyla ilgili Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na başvurulduğunu açıkladı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray, Ankaragücü maçında rakibi İbrahim Akdağ'a dirsek attığı gerekçesiyle oyundan atılan Mostafa Mohamed'in kırmızı kartının iptali için başvuruda bulundu.
Resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüzce, Süper Lig'in 28. haftasında oynanan MKE Ankaragücü - Galatasaray müsabakasında futbolcumuz Mostafa Mohamed'in kırmızı kartla ihracı kararının ciddi ve aşikâr derecede hatalı olduğuna dair tespit yapılması ve bu tespitlerin yazılı olarak ilgili kurumlara ve kulübümüze bildirilmesi konusunda 24.10.2007 tarih ve 08-07/774 ve 08-07/775 sayılı Merkez Hakem Kurulu kararı emsal gösterilerek Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na başvurulmuştur."
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