10 Mart 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da Belhanda krizi büyüyor! Menajerinden sert açıklama geldi

“Bunu yasal olarak yapamazlar!” FIFA…
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 10.03.2021 Giriş Tarihi: 10.03.2021

Son dakika spor haberleri: 'da krizi büyüyecek gibi duruyor. Faslı futbolcunun menajeri konu ile alakalı flaş açıklamalarda bulundu. William D'Avila, "Umarım bu yaptıkları onlar için problem olmaz. Yasal olarak bunu yapamazlar, mümkün değil" dedi. ( haberleri)

'ın ile oynadığı maçın ardından 'nın zeminini eleştiren ve yönetimi hedef alan açıklamalarda bulunan Younes , sarı-kırmızılı camiada büyük tepki görmüştü.

Bu açıklamaların ardından harekete geçen Galatasaray yönetimi, Faslı oyuncunun sözleşmesini, "Galatasaray'ın imajına ve kulüp yönetim kurulu üyelerinin saygınlıklarına zarar veren ve hakarete varan beyanlarda bulunması" sebebiyle tek taraflı olarak feshedilmişti.

Flaş ayrılığın ardından Belhanda cephesinden ilk açıklamada, yıldız ismin menajeri William D'Avila'dan geldi.

"UMARIM ONLAR İÇİN PROBLEM OLMAZ"
Sabah'ın haberine göre D'Avila, "Umarım bu yaptıkları onlar için problem olmaz. Yasal olarak bunu yapamazlar, mümkün değil. Belhanda, bu sezon takımın burada olmasına yardımcı olmak için çok şey yaptı. 8 gol ve 3 asist… Bu en iyi rakamlar arasında" diye konuştu.

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