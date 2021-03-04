04 Mart 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den sert sözler! "Bu düzeni kuranlar rahmani değil şeytani"

Cengiz'den sert sözler! Bu düzeni kuranlar şeytani
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 04.03.2021 Giriş Tarihi: 04.03.2021

Başkanı , Ankaragücü yenilgisi sonrasında verilen kararlara isyan etti. Başkan Cengiz, 'na (TFF) giderek, "Bu düzeni kuranlar rahmani değil, şeytani" dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Sarı-kırmızılı camia yenilgisi sonrası hakem ve VAR kararlarına isyan ederken, Başkan Cengiz, bugün Şampiyonlar Ligi formatı için gittiği TFF ile olan toplantıda Nihat Özdemir ile de ayrıca görüştü. Yaklaşık 1 saat içeride kalan 'in Özdemir ile dünkü karşılaşmayı konuştuğu ve hakemlerden şikayetçi olduğu öğrenildi. Haksızlığa uğradıklarını savunan ve bu durumdan rahatsız olduklarını ifade eden Cengiz, daha sonra TFF Riva Tesisleri'nden ayrıldı.

MUSTAFA CENGİZ: BU DÜZENİ KURANLAR RAHMANİ DEĞİL ŞEYTANİ

Görüşmeyle ilgili bilgiler veren Mustafa Cengiz, şu ifadeleri kullandı:

"Bu düzeni kuranlar rahmani değil, şeytani. Her takım aleyhine hatalar yapılıyor ama aleyhine malum çevreler tarafından düzgün ve düzenli şekilde yapılıyor. Bunlar hata değil, planlı bir eylem gibi görünüyor. Bu böyle sürerse camia olarak tepkiler vereceğimizi söyledik.

Endişelerimizi ve kaygılarımı ilettik. Eğer kaos çıkarmak isteyenler olursa, onlarla kavga etmesini de çok iyi biliriz ama, biz yarışın düzgün, dostça ve mertçe bir şekilde devam etmesini diliyoruz. Bunu dile getirdik."

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