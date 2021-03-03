03 Mart 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz Ankaragücü maçı sonrası konuştu! "Utanç meselesi"

Mustafa Cengiz'den çarpıcı açıklamalar! Utanç meselesi
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 03.03.2021 Giriş Tarihi: 03.03.2021

Son dakika haberleri: Galatasaray Başkanı , 'in 28. haftasında 'ne 2-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Kulüp televizyonuna konuşan Cengiz, mücadelenin 57. dakikasında 'in gördüğü direkt kırmızı kartla ilgili "Kırmızı kart utanç meselesi, hakem eve gitsin izlesin." yorumunu yaptı.

'in açıklamaları şu şekilde:

"Futbolcularımızın ellerinden geleni yaptığına inanıyorum. Teknik ekibimiz zaten. Beni üzen şu oluyor, ben olabilecek en ilgililerle konuştum. Bizim korkumuz hakemleriydi. Yapılacak çifte standartlar ve kötü örnekler insanı korkutuyor. Adalet duygusu şaşarsa o olay bitmiştir. Adalet mülkün, yani memleketin temelidir. İnsanlar bunu mal, mülk olarak algılıyor sanırım. VAR'daki kör gözler... Sahadaki hakemin gösterdiği kırmızı kart utançtır."

"Bunlar sanırım Mostafa'nın hazır ol vaziyetinde koşmasını istediler. Önce kafasını tutuyor, sonra ağzını tutuyor, sonra dudağı patlamış gibi dudağını tutuyor. 'nü tebrik ediyoruz ama bunlara gerek yok. Bunu bazı futbolcular için diyorum. Top, vücuttan ele gelirse bu penaltı değil. Eğer penaltı faulden verildiyse onu tartışırız ama faul işareti hiç göstermedi. , çocuk da şaşırdı. Ayıp değil mi kardeşim? , senin bundan mutlu olduğunu sanmıyorum. Ben sadece için değil, bizim lehimize de hata yapılınca ben inanılmaz rahatsız oluyorum."

" böyle devam ederse, Serdar Tatlı bir saniye orada durmamalı. Bu utanç meselesi."

Cengiz'den çarpıcı açıklamalar!

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