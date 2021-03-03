Son dakika spor haberleri: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz Ankaragücü maçı sonrası konuştu! "Utanç meselesi"
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Ankaragücü'ne 2-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Kulüp televizyonuna konuşan Cengiz, mücadelenin 57. dakikasında Mostafa Mohamed'in gördüğü direkt kırmızı kartla ilgili "Kırmızı kart utanç meselesi, hakem eve gitsin izlesin." yorumunu yaptı.
Mustafa Cengiz'in açıklamaları şu şekilde:
"Futbolcularımızın ellerinden geleni yaptığına inanıyorum. Teknik ekibimiz zaten. Beni üzen şu oluyor, ben olabilecek en ilgililerle konuştum. Bizim korkumuz VAR hakemleriydi. Yapılacak çifte standartlar ve kötü örnekler insanı korkutuyor. Adalet duygusu şaşarsa o olay bitmiştir. Adalet mülkün, yani memleketin temelidir. İnsanlar bunu mal, mülk olarak algılıyor sanırım. VAR'daki kör gözler... Sahadaki hakemin gösterdiği kırmızı kart utançtır."
"Bunlar sanırım Mostafa'nın hazır ol vaziyetinde koşmasını istediler. Önce kafasını tutuyor, sonra ağzını tutuyor, sonra dudağı patlamış gibi dudağını tutuyor. Ankaragücü'nü tebrik ediyoruz ama bunlara gerek yok. Bunu bazı futbolcular için diyorum. Top, vücuttan ele gelirse bu penaltı değil. Eğer penaltı faulden verildiyse onu tartışırız ama faul işareti hiç göstermedi. Mostafa Mohamed, çocuk da şaşırdı. Ayıp değil mi kardeşim? Serdar Tatlı, senin bundan mutlu olduğunu sanmıyorum. Ben sadece Galatasaray için değil, bizim lehimize de hata yapılınca ben inanılmaz rahatsız oluyorum."
"MHK böyle devam ederse, Serdar Tatlı bir saniye orada durmamalı. Bu utanç meselesi."
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