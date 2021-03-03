03 Mart 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim şampiyonluğa kilitlendi! Florya'da yatıp kalkıyor

Terim şampiyonluğa kilitlendi! Florya'da yatıp kalkıyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 03.03.2021

'da teknik direktör , şampiyonluğa kilitlendi. Ailesini ikinci plana atan deneyimli teknik adam, adeta 'da yatıp kalkıyor. Bu süreçte rakiplere ve bir sonraki maçlara çalışan Terim'e bazen kaptan da eşlik ediyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberi ( haberleri)

'de müthiş bir çıkış yakalayan 'da başarının en büyük mimarı hiç kuşkusuz teknik direktör ... Şampiyonluğa kilitlenen tecrübeli hocanın 'ya kamp kurduğu ortaya çıktı. Galatasaray'la yatıp Galatasaray'la kalkan Terim'in haftanın 2-3 günü evine gitmeyip tesislerde kaldığı belirlendi. Ailesini bile ikinci plana atan başarılı teknik adam şampiyonluk için ekstra mesai yapıyor. Terim sürekli rakiplere ve bir sonraki maça çalışıyor.

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KAPTAN EŞLİK EDİYOR

Terim'e bazı günler kaptan 'ın da Florya'da eşlik ettiği belirtiliyor. Geçen yıldan bu yana kamp sistemini kaldıran Fatih Terim'in kararıyla futbolcular maçlardan önce tesislerde kalmak yerine evlerine gidiyor. ()

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