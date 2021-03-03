Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Onyekuru için son şans! Ankaragücü maçında...
Devre arasında yeniden kiralanan Onyekuru, çıktığı ilk 2 maçta 3 gol atarak müthiş bir geri dönüş yaptı. Nijeryalı futbolcu, Fenerbahçe derbisiyle birlikte düşüşe geçti ve son 5 maçta gol atamadı. Teknik direktör Fatih Terim, Ankaragücü maçında da beklentileri karşılayamaması durumunda Onyekuru'yu kulübeye sürecek. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'a gelir gelmez Gaziantep FK deplasmanında attığı 2 golle galibiyeti getiren Henry Onyekuru, Başakşehir maçında da perdeyi açan isim olmuştu. Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisiyle düşüşü başlayan Onyekuru, lig ve kupada oynadığı son 5 maçta golü unuttu. Sabah'ın haberine göe; performansı beğenilmeyen Nijeryalı yıldıza Ankaragücü deplasmanında son bir şans verilecek. Beklentileri karşılamazsa hafta sonundaki Sivasspor maçıyla birlikte yedek kulübesine çekilecek.
ALTERNATİFİ ARDA, FEGHOULI 2. YARIDA
Teknik heyet, Onyekuru'nun alternatifi olarak Arda Turan'ı belirledi. Feghouli'nin ilk 11'e dönecek olmasıyla Arda'ya yer arayan Fatih Terim, Onyekuru toparlanmazsa Arda'yı sol açıkta görevlendirecek. Bozuk zemin yüzünden Erzurumspor maçında riske edilmeyen Feghouli ise Ankaragücü deplasmanında ikinci yarıda şans bulacak. Cezayirli yıldızın pazar günkü Sivasspor maçına 11'de başlaması planlanıyor.
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