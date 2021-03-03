Galatasaray finalde! Galatasaray HDI Sigorta 3-0 Beziers Angels (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Başa baş mücadeleyle geçen ilk sette Rykhliuk'un sayılarıyla etkili olan sarı-kırmızılılar, 25-23 galip geldi ve 1-0 üstünlük yakaladı.

Galatasaray HDI Sigorta, rahat bir oyun ortaya koyduğu ikinci seti 25-9 kazanarak, durumu 2-0 yaptı.

Rakibinin maça ortak olmasına izin vermeyen ev sahibi takım, Kosheleva'nın skorer bir oyun sergilediği üçüncü seti 25-21, karşılaşmayı da 3-0 kazandı.

İlk maçı deplasmanda 3-2 kaybeden Galatasaray HDI Sigorta, rövanştaki 3-0'lık galibiyetle finale yükseldi.

Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, İtalya ekibi Saugella Monza'nın finaldeki rakibi oldu. İki takım arasındaki finalin ilk ayağı 16 Mart'ta İtalya'da, rövanşı ise 23 Mart'ta Türkiye'de oynanacak.

Öte yandan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de karşılaşmayı tribünden takip etti.

DİĞER

GALATASARAY HABERLERİ