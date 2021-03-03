03 Mart 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray finalde! Galatasaray HDI Sigorta 3-0 Beziers Angels (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Galatasaray finale yükseldi!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 03.03.2021

yarı final rövanşında , Fransa ekibi 'i 3-0 yenerek finale kaldı.

Başa baş mücadeleyle geçen ilk sette Rykhliuk'un sayılarıyla etkili olan sarı-kırmızılılar, 25-23 galip geldi ve 1-0 üstünlük yakaladı.

, rahat bir oyun ortaya koyduğu ikinci seti 25-9 kazanarak, durumu 2-0 yaptı.

Rakibinin maça ortak olmasına izin vermeyen ev sahibi takım, Kosheleva'nın skorer bir oyun sergilediği üçüncü seti 25-21, karşılaşmayı da 3-0 kazandı.

İlk maçı deplasmanda 3-2 kaybeden HDI Sigorta, rövanştaki 3-0'lık galibiyetle finale yükseldi.

Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, İtalya ekibi Saugella Monza'nın finaldeki rakibi oldu. İki takım arasındaki finalin ilk ayağı 16 Mart'ta İtalya'da, rövanşı ise 23 Mart'ta Türkiye'de oynanacak.

Öte yandan Başkanı de karşılaşmayı tribünden takip etti.

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