27 Şubat 2021, Cumartesi
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Aslan'ın hocası Fatih Terim de bu durumun farkında. Tecrübeli teknik adam bu nedenle Onyekuru'ya yeni görevler vermeye çalışıyor. Genç yeterek, bugün Erzurum karşısında Mohamed'e daha yakın, hatta onun da önünde iki stoperin arasına doğru koşular yaparak savunma dengesini bozmaya çalışacak.
Mohamed de sık sık geriye gelerek stoperleri öne çekmeyi deneyecek. Emre Kılınç'ın da savunma arkası koşularda Onyekuru'yu destekleyerek hücum gücünü yükselteceği öğrenildi.
Galatasaray'da Onyekuru'ya yeni görev!
Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 27. haftada Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'da Onyekuru'ya alınan önlemlerin ardından Fatih Terim Nijeryalı yıldızına farklı bu görevde şans verecek. (GS spor haberleri)
Henry Onyekuru'ya, artık rakipler de özel önlem alıyor. Özellikle Nijeryalı yıldızın savunma arkasına yaptığı koşuları etkisiz hale getirmek üzere defans kurgusunu değiştiren takımlar, Galatasaray'ın hücum çeşitliliğini azaltabiliyor.
Aslan'ın hocası Fatih Terim de bu durumun farkında. Tecrübeli teknik adam bu nedenle Onyekuru'ya yeni görevler vermeye çalışıyor. Genç yeterek, bugün Erzurum karşısında Mohamed'e daha yakın, hatta onun da önünde iki stoperin arasına doğru koşular yaparak savunma dengesini bozmaya çalışacak.
Mohamed de sık sık geriye gelerek stoperleri öne çekmeyi deneyecek. Emre Kılınç'ın da savunma arkası koşularda Onyekuru'yu destekleyerek hücum gücünü yükselteceği öğrenildi.
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