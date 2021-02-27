27 Şubat 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Onyekuru'ya yeni görev!

Aslan'da Onyekuru'ya yeni görev!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 27.02.2021

Son dakika haberleri: 'de 27. haftada ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'da Onyekuru'ya alınan önlemlerin ardından Nijeryalı yıldızına farklı bu görevde şans verecek. ( haberleri)

'ya, artık rakipler de özel önlem alıyor. Özellikle Nijeryalı yıldızın savunma arkasına yaptığı koşuları etkisiz hale getirmek üzere defans kurgusunu değiştiren takımlar, 'ın hücum çeşitliliğini azaltabiliyor.

Aslan'ın hocası de bu durumun farkında. Tecrübeli teknik adam bu nedenle Onyekuru'ya yeni görevler vermeye çalışıyor. Genç yeterek, bugün karşısında Mohamed'e daha yakın, hatta onun da önünde iki stoperin arasına doğru koşular yaparak savunma dengesini bozmaya çalışacak.

Mohamed de sık sık geriye gelerek stoperleri öne çekmeyi deneyecek. 'ın da savunma arkası koşularda Onyekuru'yu destekleyerek hücum gücünü yükselteceği öğrenildi.
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