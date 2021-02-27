27 Şubat 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'dan Kaan Ayhan için transfer atağı! Pişmanlık...

Süper Lig'de zirvede yer alan sarı kırmızılı ekip gelecek sezon transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Galatasaray ile yaz transfer döneminde adı geçen milli futbolcu Kaan Ayhan, İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'ya transfer olmuştur. Mert Müldür ile birlikte Sassuolo formasını terleten Kaan Ayhan için Galatasaray'ın ısrarı devam ediyor.

Galatasaray'dan Kaan Ayhan için transfer atağı! Pişmanlık...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 27.02.2021

Sezon başı 'ın istediği 'tan 2.5 milyon euro'ya İtalya Serie A ekibi 'ya transfer olmuştu.

Galatasaray'dan Kaan Ayhan için transfer atağı! Pişmanlık...

Ligin ilk yarısında düzenli forma giyen 26 yaşındaki yıldız, sezonun ikinci yarısında gözden düştü.

Galatasaray'dan Kaan Ayhan için transfer atağı! Pişmanlık...

Takımda istediği süreleri alamayan 'ın 'yi düşündüğü için moralinin bozuk olduğu öğrenildi.

Galatasaray'dan Kaan Ayhan için transfer atağı! Pişmanlık...

'ın savunmasındaki rotasyonda önemli bir yer tutan başarılı savunmacı, 'ın da gündemine gelmişti ancak İtalya'nın yolunu tuttu.

Galatasaray'dan Kaan Ayhan için transfer atağı! Pişmanlık...

Kaan'ın form tutmak için oynamak istediği ve 'a gelmediği için pişman olduğu belirtildi.

Galatasaray'dan Kaan Ayhan için transfer atağı! Pişmanlık...

SEZON SONUNDA YENİ HAMLE!
Sarı-kırmızılı takımda 'in beğendiği yıldız futbolcu için sezon sonunda yoklama yapılacağı kaydedildi.

Galatasaray'dan Kaan Ayhan için transfer atağı! Pişmanlık...

'ın da 'a gelmeye sıcak baktığı ve kulüplerin anlaşması durumunda teklifi kabul edeceği bildirildi.

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