Galatasaray'dan Kaan Ayhan için transfer atağı! Pişmanlık...
Süper Lig'de zirvede yer alan sarı kırmızılı ekip gelecek sezon transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Galatasaray ile yaz transfer döneminde adı geçen milli futbolcu Kaan Ayhan, İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'ya transfer olmuştur. Mert Müldür ile birlikte Sassuolo formasını terleten Kaan Ayhan için Galatasaray'ın ısrarı devam ediyor.
Sezon başı Galatasaray'ın istediği Kaan Ayhan Düsseldorf'tan 2.5 milyon euro'ya İtalya Serie A ekibi Sassuolo'ya transfer olmuştu.
Ligin ilk yarısında düzenli forma giyen 26 yaşındaki yıldız, sezonun ikinci yarısında gözden düştü.
Takımda istediği süreleri alamayan Kaan Ayhan'ın EURO 2020'yi düşündüğü için moralinin bozuk olduğu öğrenildi.
A Milli Takım'ın savunmasındaki rotasyonda önemli bir yer tutan başarılı savunmacı, Galatasaray'ın da gündemine gelmişti ancak İtalya'nın yolunu tuttu.
Kaan'ın form tutmak için oynamak istediği ve Galatasaray'a gelmediği için pişman olduğu belirtildi.
SEZON SONUNDA YENİ HAMLE!
Sarı-kırmızılı takımda Fatih Terim'in beğendiği yıldız futbolcu için sezon sonunda yoklama yapılacağı kaydedildi.
Kaan Ayhan'ın da Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı ve kulüplerin anlaşması durumunda teklifi kabul edeceği bildirildi.
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