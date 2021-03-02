02 Mart 2021, Salı
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Son dakika spor haberi: Galatasaray MKE Ankaragücü maçı için Ankara'ya geldi
Süper Lig'in 28. haftasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Galatasaray, maç için Ankara'ya geldi. Esenboğa Havalimanı'na inen sarı kırmızılı kafileyi, bir grup taraftar karşıladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberi (GS spor haberleri)
Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile yapacağı karşılaşma için Ankara'ya geldi.
Esenboğa Havalimanı'na inen sarı kırmızılı kafileyi, bir grup taraftar karşıladı.
Taraftarlar, Teknik Direktör Fatih Terim ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Terim, fotoğraf çektirdiği taraftarların formalarını imzaladı.
Galatasaray kafilesi, ardından havalimanından ayrılarak kalacağı otele geçti.
Eryaman Stadı'nda yarın yapılacak MKE Ankaragücü-Galatasaray maçı, saat 19.00'da başlayacak.
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