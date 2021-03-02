02 Mart 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray MKE Ankaragücü maçı için Ankara'ya geldi

G.Saray kafilesi Ankara'ya geldi!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 02.03.2021 Giriş Tarihi: 02.03.2021

'in 28. haftasında MKE ile karşılaşacak olan , maç için 'ya geldi. 'na inen sarı kırmızılı kafileyi, bir grup taraftar karşıladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberi ( haberleri)

, 'in 28. haftasında yarın MKE ile yapacağı karşılaşma için 'ya geldi.

'na inen sarı kırmızılı kafileyi, bir grup taraftar karşıladı.

Taraftarlar, Teknik Direktör ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Terim, fotoğraf çektirdiği taraftarların formalarını imzaladı.

Galatasaray kafilesi, ardından havalimanından ayrılarak kalacağı otele geçti.

'nda yarın yapılacak -Galatasaray maçı, saat 19.00'da başlayacak.

Galatasaray'ın Ankaragücü maçı kamp kadrosu belli oldu

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