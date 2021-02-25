25 Şubat 2021, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'da Belhanda'ya büyük sürpriz! Antrenman sonrasında...

Spor Toto Süper Lig'de 7'de 7 yaparak büyük bir çıkış yakalayan Galatasaray, ligin 27. haftasında BB Erzurumspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılar bu maçın hazırlıklarını sürdürürken, yapılan idman sonrasında Belhanda'nın doğum günü kutlandı. İşte o fotoğraflar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da Belhanda'ya büyük sürpriz! Antrenman sonrasında...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 25.02.2021 Giriş Tarihi: 25.02.2021

, 'in 27. haftasında 27 Şubat Cumartesi günü 'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Galatasaray'da Belhanda'ya büyük sürpriz! Antrenman sonrasında...

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde dar alanda pas çalışması yaptığı bildirildi.

Galatasaray'da Belhanda'ya büyük sürpriz! Antrenman sonrasında...

İdmanın ana bölümünde taktik çalışmasının gerçekleştirildiği aktarıldı.

Galatasaray'da Belhanda'ya büyük sürpriz! Antrenman sonrasında...

Antrenman sonunda 'nın doğum gününün kutlandığı belirtildi.

Galatasaray'da Belhanda'ya büyük sürpriz! Antrenman sonrasında...

Emre Taşdemir'in tedavisinin ardından fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde salon ve sahada, Marcelo Saracchi'nin ise kondisyonerler eşliğinde sahada özel bir program dahilinde çalıştığı kaydedildi.

Galatasaray'da Belhanda'ya büyük sürpriz! Antrenman sonrasında...

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

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