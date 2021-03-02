02 Mart 2021, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'ın Ankaragücü maçı kamp kadrosu belli oldu

G.Saray'ın kamp kadrosu belli oldu!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 02.03.2021 Giriş Tarihi: 02.03.2021

Son dakika haberleri: 'in 28. haftasında ile karşılaşacak Galatasaray'da 26 kişilik kadro belli oldu. ( haberleri)

'in 28. haftasında ile karşılaşacak 'da 26 kişik kadro belli oldu. Sarı-kırmızılılarda Marcelo Saracchi ve Emre Taşdemir sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almıyor.

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