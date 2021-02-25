25 Şubat 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in yıldızı Galatasaray yolunda! Transfere sıcak bakıyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Gelecek sezon için savunma hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, aradığı ismi Süper Lig'de buldu. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin de gündemine gelen tecrübeli futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçerken, başarılı oyuncunun da Fatih Terim faktörü nedeniyle Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı öğrenildi. İşte o isim...

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in yıldızı Galatasaray yolunda! Transfere sıcak bakıyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 25.02.2021

Orta saha ve hücum hattına yerli takviyeler yapan 'da sıra savunmaya geldi.

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in yıldızı Galatasaray yolunda! Transfere sıcak bakıyor

--- 'dan oluşan stoper rotasyonuna yerli alternatif eklemek isteyen sarı-kırmızılılar, listenin ilk sırasına 'den 'ü koydu.

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in yıldızı Galatasaray yolunda! Transfere sıcak bakıyor

Sezon başında 'ye transferi son anda gerçekleşmeyen başarılı oyuncu sözleşmesini uzatmadı.

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in yıldızı Galatasaray yolunda! Transfere sıcak bakıyor

Sabah'ın haberine göre; sezon sonunda serbest kalacak 27 yaşındaki savunmacı, faktöründen dolayı 'a sıcak bakıyor.

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in yıldızı Galatasaray yolunda! Transfere sıcak bakıyor

'nin 'de 'yi 1-0 yendiği maçta sahanın en iyilerinden olan 1.86 boyundaki Alpaslan, kendisine gelen birçok teklifi geri çevirdi ve sarı-kırmızılıları beklemeye başladı.

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in yıldızı Galatasaray yolunda! Transfere sıcak bakıyor

KAAN AYHAN'A BÜTÇE YOK
Orta saha ve sağ bekte de görev yapabilen tecrübeli stoper futbol altyapısını 'da aldı. Alpaslan gibi çok yönlü 'a 2.5 milyon Euro verecek bütçesi olmayan , sözleşmesi sona erecek yerli savunmacı arıyor ve 1993 doğumlu Alpaslan'ı gündemde tutuyor.

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