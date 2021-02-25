KAAN AYHAN'A BÜTÇE YOK

Orta saha ve sağ bekte de görev yapabilen tecrübeli stoper futbol altyapısını Belçika'da aldı. Alpaslan gibi çok yönlü Kaan Ayhan'a 2.5 milyon Euro verecek bütçesi olmayan Galatasaray, sözleşmesi sona erecek yerli savunmacı arıyor ve 1993 doğumlu Alpaslan'ı gündemde tutuyor.

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