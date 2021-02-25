Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in yıldızı Galatasaray yolunda! Transfere sıcak bakıyor
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Gelecek sezon için savunma hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, aradığı ismi Süper Lig'de buldu. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin de gündemine gelen tecrübeli futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçerken, başarılı oyuncunun da Fatih Terim faktörü nedeniyle Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı öğrenildi. İşte o isim...
Orta saha ve hücum hattına yerli takviyeler yapan Galatasaray'da sıra savunmaya geldi.
Marcao-Luyindama-Donk- Ozornwafor'dan oluşan stoper rotasyonuna yerli alternatif eklemek isteyen sarı-kırmızılılar, listenin ilk sırasına Göztepe'den Alpaslan Öztürk'ü koydu.
Sezon başında Fenerbahçe'ye transferi son anda gerçekleşmeyen başarılı oyuncu sözleşmesini uzatmadı.
Sabah'ın haberine göre; sezon sonunda serbest kalacak 27 yaşındaki savunmacı, Fatih Terim faktöründen dolayı Galatasaray'a sıcak bakıyor.
Göztepe'nin Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 1-0 yendiği maçta sahanın en iyilerinden olan 1.86 boyundaki Alpaslan, kendisine gelen birçok teklifi geri çevirdi ve sarı-kırmızılıları beklemeye başladı.
KAAN AYHAN'A BÜTÇE YOK
Orta saha ve sağ bekte de görev yapabilen tecrübeli stoper futbol altyapısını Belçika'da aldı. Alpaslan gibi çok yönlü Kaan Ayhan'a 2.5 milyon Euro verecek bütçesi olmayan Galatasaray, sözleşmesi sona erecek yerli savunmacı arıyor ve 1993 doğumlu Alpaslan'ı gündemde tutuyor.
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