Patlama sırası Galatasaraylı Mostafa Mohamed'de!
Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Zamalek'ten kadroya dahil ettiği Mostafa Mohamed, sarı-kırmızılılarda yükselişe geçti. Mısırlı golcünün milli takımdan arkadaşlarının değerleri artarken, sıra Mohamed'e geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Fatih Terim, Mostafa Mohamed'i 2019 yılında oynanan Afrika U23 Şampiyonası'nda keşfetmiş ve adım adım izleyerek Galatasaray kadrosuna dahil etmişti. Mısır, o turnuvada Fildişi'ni 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaşırken Mohamed 5 maçta attığı 4 golle gol krallığına ulaşmıştı. O turnuvada Mohamed'in arkasında kalan Daka Salzburg'ta 20 milyon euro, Kouame Fiorentina'da 14 milyon euro değere ulaştı. Mohamed'in de beklenen patlamayı Galatasaray'da yapması ve kısa süre içinde benzer rakamlara ulaşması bekleniyor.
GÜNCELLEME BEKLENİYOR
Mohamed'in şu anki Transfermarkt değeri 2.5 milyon euro.. Ama ilk güncellemede Mısırlı golcünün değerinin yükselmesi bekleniyor. Satın alma hakkını elinde bulunduran Galatasaray, Zamalek'e 31 Aralık'a kadar 4 milyon dolar öderse tapusunu alacak. (Fotomaç)
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