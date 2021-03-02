02 Mart 2021, Salı

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Galatasaraylılar da isyan etti! Yaşar Kemal Uğurlu ve Cüneyt Çakır...

G.Saraylılar da isyan etti! Uğurlu ve Çakır...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 02.03.2021

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında -Fenerbahçe karşılaşması oynandı ve sarı-lacivertliler 1-0 sahadan galibiyetle ayrıldı. Mücadelenin 90. dakikasında Bakasetas'ın pozisyonunda penaltı verilmezken, sarı-kırmızılıların aklına maçında Marcao'nun pozisyonuna penaltı çalınması geldi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Yaşar Kemal Uğurlu'nun, Bakasetas'a yapılan pozisyonda penaltı çalmaması, VAR'daki Cüneyt Çakır'ın da izlemeye çağırmaması Trabzonsporlular kadar G.Saraylıların da tepkisini çekti. maçında Marcao'nun yaptığı hareket sonrasında Galatasaray aleyhine penaltı çalındığını hatırlatan sarı-kırmızılılar benzer pozisyonu es geçen Uğurlu'ya tepki gösterdiler. Derbide 'in Donk'a attığı dirseği de görmeyen Çakır'ın, F.Bahçe lehine hataları büyük tartışma konusu oldu.

*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

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