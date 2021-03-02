Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Ankaragücü ile karşılaşacak Galatasaray'da cezası nedeniyle takımdan ayrı kalan Oğulcan Çağlayan, teknik direktör Fatih Terim'in şans vermesi halinde formasına kavuşacak. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Ligde kayıpsız yoluna devam eden Galatasaray'da gözler Ankaragücü maçında... Sarı-kırmızılı takım, dün yapılan çalışma ile hazırlıklarını sürdürürken yarın oynanacak maç öncesinde tek hedef galibiyet... Cezası nedeniyle 3 maç takımdan ayrı kalan Oğulcan da Ankara deplasmanında formasına kavuşacak. Cimbom'da Saracchi ve Emre Taşdemir dışında eksik bulunmuyor.

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