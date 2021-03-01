01 Mart 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan Etebo kararı! Sezon sonunda...

Galatasaray'ın sezon başında Stoke City'den kiraladığı Etebo, ligin ilk yarısında beklentileri karşılayamasa da son haftalarda takımın vazgeçilmez ismi oldu. Nijeryalı oyuncu konusunda sarı-kırmızılı takım kararını verdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan Etebo kararı! Sezon sonunda...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 01.03.2021

'da sezonun ilk yarısında bekleneni tam olarak veremeyen ve sezon sonu bonservisi alınması düşünülmeyen Oghenekaro Etebo, son maçlarda ilk 11'deki yerini sağlamlaştırdı. Performansıyla da tam not aldı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan Etebo kararı! Sezon sonunda...

TAKIMDA TUTMAK İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Orta alanda 'a büyük bir dinamizm katan ve teknik direktör Fatih Terim'in gözüne girmeyi başaran Nijeryalı orta saha için Sarı-Kırmızılı kulübün tutumu da değişime uğradı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan Etebo kararı! Sezon sonunda...

yönetimi, Fatih Terim'in isteği doğrultusunda Etebo'yu takımda tutmak için düğmeye bastı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan Etebo kararı! Sezon sonunda...

STOKE CITY İLE PAZARLIKLAR BAŞLAYACAK

Sarı-Kırmızılılar'ın satın alma opsiyonu 7.5 milyon Euro olan 25 yaşındaki futbolcuyu bir sezon daha kiralık olarak takımda tutmaya çalışacağı ve sezon sonu ile pazarlıkların başlayacağı öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan Etebo kararı! Sezon sonunda...

TAKIMDA KALMAK İÇİN HER TÜRLÜ ÇABAYI GÖSTERECEK

'da çok mutlu olan Etebo'nun da takımda kalmak için her türlü çabayı göstereceğini yönetime ilettiği öne sürüldü.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan Etebo kararı! Sezon sonunda...

İSTATİSTİKLER

Öncelikle Kasımpaşa maçında Fatih Terim'den görevi alan Etebo, girdiği 11 ikili mücadelenin 8'ini kazandı. Nijeryalı oyuncu 2 şut engelledi, 1 top kaptı ve 2 kez pas arası yaptı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan Etebo kararı! Sezon sonunda...

Etebo'nun zirve performansı ise Alanyaspor deplasmanında geldi. Fatih Terim'in taktik stratejisinde önemli bir yer tutan Etebo, o maçta 10 ikili mücadelenin 7'sini kazandı. 2 kez top kaptı, 3 kez uzaklaştırma yaptı, 1 kez şut engelledi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan Etebo kararı! Sezon sonunda...

ERZURUM KARŞISINDA ZİRVE YAPTI

Nijeryalı oyuncunun yüksek formu Erzurumspor karşılaşmasında da devam etti. Önceki 2 maçta pas isabet oranı %65 civarında olan Etebo, Erzurum karşısında bu rakamı da %94.1'e çekti.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan Etebo kararı! Sezon sonunda...

İkili mücadelelerdeki başarısını bu maçta da 11'de 7 ile devam ettirdi. 2 kez top kapan Etebo, 2 kez de pas arası yaptı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan Etebo kararı! Sezon sonunda...

SIFIR HATAYLA 3 KRİTİK MAÇ ÇIKARDI

Etebo, bu 3 maçta da gole, pozisyona, şuta ya da penaltıya neden olan bir hata yapmadı. (Takvim)

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