Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan Etebo kararı! Sezon sonunda...

STOKE CITY İLE PAZARLIKLAR BAŞLAYACAK

Sarı-Kırmızılılar'ın satın alma opsiyonu 7.5 milyon Euro olan 25 yaşındaki futbolcuyu bir sezon daha kiralık olarak takımda tutmaya çalışacağı ve sezon sonu Stoke City ile pazarlıkların başlayacağı öğrenildi.