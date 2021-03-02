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GALATASARAY

Galatasaray'da büyük sorun! Falcao ve Babel...

G.Saray'da büyük sorun! Falcao ve Babel...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 02.03.2021

Galatasaray, Mostafa Mohamed transferiyle birlikte hücum hattını güçlendirdi. Mısırlı forvetin gelişi, ve Babel'i yedek bıraktı. İki yıldızın sarı-kırmızılılarda kazandığı ücret ise büyük bir sorun yaratıyor. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Yeni transfer Mostafa Mohamed attığı gollerle Galatasaray'ı Süper Lig'de zirveye taşıdı. 6 maçta 6 gol kaydeden ve ile 'i gölgede bırakan Mohamed, tartışmasız Galatasaray'ın birinci forveti konumuna yükseldi. Mısırlı futbolcu attığı gollerin yanı sıra sudan ucuz maliyetiyle de dikkat çekiyor. Yarım sezon için 400 bin dolar kazanan Mohamed, gelecek sezon ise 725 bin dolar alacak. Buna karşılık birer yıl daha sözleşmeleri bulunan 5, Babel ise 2.5 milyon Euro garanti ücret alacaklar.

YOLLAR AYRILACAK
Sarı-kırmızılı kulüp, gelecek sezon da kulübede oturma ihtimali yüksek görünen Falcao-Babel ikilisine kulübün içinde bulunduğu maddi durumun da etkisi ile 7.5 milyon Euro ödemek istemiyor. Bu nedenle, sezon sonunda yaşları artık 35'e dayanan iki oyuncuyla yolların ayrılması hedefleniyor. Bunun için şimdiden harekete geçilirken Falcao ve Babel'in menajerlerine oyuncularına 'kulüp bulmaları' talimatı verildi. İki yıldıza, ayrılmayı kabul etmeleri halinde bonservisleri bedelsiz verilecek.
Savaş ÇORLU

Yönetim, Radamel Falcao ve Ryan Babel'i sezon sonunda göndermeyi planlarken, menajerlerine şimdiden 'KULÜP BULMALARI' talimatı verildiği öğrenildi.

Oynadığı maç sayısı daha az
İstanbul'da ikinci sezonu geçiren Falcao bu sürede gollerinden çok sakatlıklarıyla konuşuldu. Erzurumspor maçına kadar tam 57 gün takımdan ayrı kalan tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılı formayla kaçırdığı maç sayısı (43) oynadığı maç sayısına (32) fark attı.

Bu sezon sakatlığı nedeniyle 16 maç kaçıran Falcao'nun 5, Babel'in ise 3 golü bulunuyor. Buna karşılık Mohamed 6 maçta 6 gol atarak ikisini de geride bıraktı.

CAZİP TEKLİF BEKLİYORLAR
Galatasaray'a toplamda 7.5 milyon euro maliyeti bulunan Falcao ve Babel'in gözü Arap ve Amerika takımlarında... İki yıldızın, gelecek cazip teklifleri kabul etmeye hazır oldukları belirtiliyor.

BONUSU KAPTI
Galatasaray'da golleri Mohamed atsa da Falcao cebine doldurmaya devam ediyor. Uzun sakatlığının ardından Erzurumspor karşısında son 10 dakika şans bulan Kolombiyalı futbolcunun sözleşmesindeki bonus maddesi devreye girdi. Bu sezonki 10. maçına çıkan Falcao, böylece ekstradan 500 bin Euro (4.4 milyon euro) daha kazandı. (Fotomaç)

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