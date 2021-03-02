Galatasaray Rahman Baba transferinden vazgeçti!

Sezon sonunda Saracchi ile yollarını ayıracak Galatasaray, sol bek mevkisine transfer yapmak istiyor. Bu doğrultuda menajerler Rahman Baba'yı önerse de Cimbom yeterli bulmadı ve bu transferden vazgeçti. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Samatta ve Mohamed'in menajeri olan Erdi Demir, Galatasaray'a birkaç isim önerdi. Sarı-kırmızılıların ilgisini en çok PAOK'ta kiralık oynayan Abdul Rahman Baba çekti. Chelsea'de tutunamayan Ganalı oyuncunun durumu hakkında bilgi toplandı. Rahman Baba'nın kiralık oynadığı PAOK'ta bile performansı yetersiz görünmesi üzerine transferden vazgeçildi. (Fotomaç)

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