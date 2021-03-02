02 Mart 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Aslan'a Premier Lig'in yıldızı geliyor!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 8 maç üst üste kazanarak zirve yürüyüşünü sürdüren Galatasaray'da gündem sol bek mevkisine döndü. Sarı-kırmızılılar bu doğrultuda Marcelo Saracchi'nin yerine Premier Lig'den bir yıldızı getirmek istiyor. İşte o isim ve detaylar... | (GS spor haberleri)



Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Aslan'a Premier Lig'in yıldızı geliyor!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 02.03.2021

'ın transfer gündeminde yer alan Makedon , kulübünden ayrılmaya hazırlanıyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Aslan'a Premier Lig'in yıldızı geliyor!

basınında yer alan habere göre; ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan , kulübünden gelen teklifi geri çevirdi. Menajeriyle temasa geçen Makedon , yeni bir kulüp ve yeni bir macera istediğini iletti.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Aslan'a Premier Lig'in yıldızı geliyor!

EN BÜYÜK ADAY GALATASARAY

'ın 16 yıl sonra hasretini bitirmesinin mimarlarından biri olan Alioski için menajer 'nın çağrısının da yetersiz kaldığının altı çizildi.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Aslan'a Premier Lig'in yıldızı geliyor!

'ın 29 yaşındaki Alioski için en büyük aday olduğu bilgisi de verildi.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Aslan'a Premier Lig'in yıldızı geliyor!

Marcelo Saracchi'nin sezon sonunda bonservisi alması beklenmeyen sarı kırmızıların bedelsiz Yedlin transferi sonrasında Alioski'yi de bitirebileceği kaydedildi.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Aslan'a Premier Lig'in yıldızı geliyor!

TÜM SOL KANADI KULLANIYOR

Kariyerine 'de başlayan ve 2017 yazında 2.5 milyon euro bonservis karşılığı 'dan 'a transer olan Alioski, bu sezon oynadığı 26 resmi maçta 3 gol attı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Aslan'a Premier Lig'in yıldızı geliyor!

Alioski, sol bekte görev almasının yanısıra olarak da oynayabiliyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Aslan'a Premier Lig'in yıldızı geliyor!

Makedon oyuncu mevkinde oynamasına rağmen 10 numara giyiyor.

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