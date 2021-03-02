02 Mart 2021, Salı

GALATASARAY

Bafetimbi Gomis'ten Galatasaraylıları heyecanlandıran açıklama! "Bu hikaye burada bitmedi"

Gomis'ten heyecanlandıran açıklama! Bu hikaye burada bitmedi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 02.03.2021

'da 1 sezon forma giyen, gol krallığıyla birlikte şampiyon olarak sarı-kırmızılı takımdan ayrılan , taraftarları heyecanlandıran bir yorum yaptı. Fransız forvet, "Bu hikaye burada bitmedi. Bir gün geri döneceğim." dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Bir dönem forması giyen ve attığı gollerle taraftarın gönlüne taht kuran , iş insanına sarı-kırmızılı forma hediye etti. Hediyeyi alan iş insanı ise o anlara ait fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı. Ünlü oyuncu, fotoğrafın altına ise, "Bu hikaye burada bitmedi, bir gün geri döneceğim" yorumunda bulundu.

35 yaşındaki oyuncunun yorumu ise okuyanları heyecanlandırdı. Fotoğrafın altına binlerce taraftar yorum yaptı. Tecrübeli oyuncuyu kulübün parçası olarak görmek istediklerini belirten sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetime de gönderme yaptı.

'in yerinin kendilerinde çok farklı olduğunu ifade eden iş insanı, "Gerek golleri, gerek insanlığı ile çok sevdik. Güzel bir dostluğumuz oldu. Kendisi bana forma hediye etmişti. Ben de o anları aylar sonra sosyal medya hesabımdan paylaştım. Yorumu görünce çok heyecanlandım" dedi.

G.Saray kafilesi Ankara'ya geldi! haberin devamı

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