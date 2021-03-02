Bafetimbi Gomis'ten Galatasaraylıları heyecanlandıran açıklama! "Bu hikaye burada bitmedi"
Galatasaray'da 1 sezon forma giyen, gol krallığıyla birlikte şampiyon olarak sarı-kırmızılı takımdan ayrılan Bafetimbi Gomis, taraftarları heyecanlandıran bir yorum yaptı. Fransız forvet, "Bu hikaye burada bitmedi. Bir gün geri döneceğim." dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Bir dönem Galatasaray forması giyen ve attığı gollerle taraftarın gönlüne taht kuran Bafétimbi Gomis, iş insanına sarı-kırmızılı forma hediye etti. Hediyeyi alan iş insanı ise o anlara ait fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı. Ünlü oyuncu, fotoğrafın altına ise, "Bu hikaye burada bitmedi, bir gün geri döneceğim" yorumunda bulundu.
35 yaşındaki oyuncunun yorumu ise okuyanları heyecanlandırdı. Fotoğrafın altına binlerce taraftar yorum yaptı. Tecrübeli oyuncuyu kulübün parçası olarak görmek istediklerini belirten sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetime de gönderme yaptı.
Gomis'in yerinin kendilerinde çok farklı olduğunu ifade eden iş insanı, "Gerek golleri, gerek insanlığı ile çok sevdik. Güzel bir dostluğumuz oldu. Kendisi bana forma hediye etmişti. Ben de o anları aylar sonra sosyal medya hesabımdan paylaştım. Yorumu görünce çok heyecanlandım" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı ne zaman yatacak? Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı!
- Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 196 personel alımı yapıyor! GİB iş başvurusu nasıl yapılır? Başvuru koşulları ne? GİB kontenjanı...
- BİM kaçta açılıyor? BİM ve A101 çalışma saatleri değişti mi? Bakkal ve marketler kaçta açılıyor?
- Halı saha ve yüzme havuzları açıldı mı? Halı sahalar hangi illerde açıldı? İstanbul'da halı sahalar kapalı mı? Açıklandı!
- Düğün ve nikahlar nasıl olacak? Düğün salonları açılacak mı? Nikahlarda kaç kişi olacak?
- Sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye risk haritası açıklandı!
- Sağlık Bakanlığı risk haritası açıklandı! Kafe ve restoranlar açılacak mı? Kafeler kaça kadar açık olacak?
- Zirve için kıyasıya mücadele! Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TS FB derbisi