Son dakika spor haberi: Galatasaray ilk transferini yapacak! Rakibi bir kez daha Saint-Etienne
Süper Ligde şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, bir yandan sezon sonu yapılacak transferlere de odaklandı. Hatayspor forması giyen ligin formda oyuncusunu radarına alan sarı kırmızılıların karşısında, bir kez daha Fransız ekibi Saint-Etienne olacak. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberi (GS spor haberleri)
Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, bir yandan transfere de odaklandı.
Aslan, şampiyon olunması durumunda kadrosunda önemli bir rotasyon yapmayı planlıyor.
Etebo, Gedson Fernandes ve Younes Belhanda'nın sözleşmelerinin bitecek olması ile sarı kırmızılılar orta saha bölgesinde arayışlara başladı.
Sarı kırmızılılar bu doğrultuda Hatayspor forması giyen Rayane Aabid'i transfer gündemine aldı.
SAINT-ETIENNE DE TAKİP EDİYOR
Ajansspor'un haberine göre; Aabid'i Fransız ekibi Saint-Etienne de listesine ekledi. Ayrıca Anderlecht ve Cadiz de 29 yaşındaki futbolcuyu takibe aldı.
Ocak ayı transfer döneminde Mostafa Mohamed transferinde iki takım karşı karşıya gelmiş ve Aslan Mısırlı golcüyü kadrosuna katarak bu yarışı kazanmıştı.
25 MAÇTA OYNADI
Hatayspor'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fas asıllı Fransız oyuncu Süper Lig'de 25 maçta görev alırken 2 gol, 2 de asist kaydetti. 2019-2020 sezonu yaz transfer döneminde Hatayspor'a gelen Rayane Aabid takımı ile 1. Lig şampiyonluğu da yaşadı.
FAS MİLLİ TAKIMINA ÇAĞRILABİLİR
Hatayspor'daki başarılı performansının ardından dikkat çeken Aabid, Fas Milli Takımı'na çağrılabilir.
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