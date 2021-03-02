02 Mart 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray ilk transferini yapacak! Rakibi bir kez daha Saint-Etienne

Süper Ligde şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, bir yandan sezon sonu yapılacak transferlere de odaklandı. Hatayspor forması giyen ligin formda oyuncusunu radarına alan sarı kırmızılıların karşısında, bir kez daha Fransız ekibi Saint-Etienne olacak. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberi (GS spor haberleri)

Son dakika spor haberi: Galatasaray ilk transferini yapacak! Rakibi bir kez daha Saint-Etienne
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 02.03.2021

Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen , bir yandan transfere de odaklandı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray ilk transferini yapacak! Rakibi bir kez daha Saint-Etienne

Aslan, şampiyon olunması durumunda kadrosunda önemli bir rotasyon yapmayı planlıyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray ilk transferini yapacak! Rakibi bir kez daha Saint-Etienne

Etebo, ve 'nın sözleşmelerinin bitecek olması ile sarı kırmızılılar orta saha bölgesinde arayışlara başladı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray ilk transferini yapacak! Rakibi bir kez daha Saint-Etienne

Sarı kırmızılılar bu doğrultuda forması giyen 'i transfer gündemine aldı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray ilk transferini yapacak! Rakibi bir kez daha Saint-Etienne

SAINT-ETIENNE DE TAKİP EDİYOR

Ajansspor'un haberine göre; Aabid'i ekibi de listesine ekledi. Ayrıca ve de 29 yaşındaki futbolcuyu takibe aldı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray ilk transferini yapacak! Rakibi bir kez daha Saint-Etienne

Ocak ayı transfer döneminde transferinde iki takım karşı karşıya gelmiş ve Aslan Mısırlı golcüyü kadrosuna katarak bu yarışı kazanmıştı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray ilk transferini yapacak! Rakibi bir kez daha Saint-Etienne

25 MAÇTA OYNADI

'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fas asıllı oyuncu 'de 25 maçta görev alırken 2 gol, 2 de asist kaydetti. 2019-2020 sezonu yaz transfer döneminde Hatayspor'a gelen takımı ile 1. Lig şampiyonluğu da yaşadı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray ilk transferini yapacak! Rakibi bir kez daha Saint-Etienne

FAS MİLLİ TAKIMINA ÇAĞRILABİLİR

'daki başarılı performansının ardından dikkat çeken Aabid, 'na çağrılabilir.

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