Son dakika spor haberleri: Galatasaray yeni hedefini belirledi! 21 günde...
Galatasaray, 21 günde 5 kritik maça daha çıkacak. Zorlu seri cumartesi akşamı BB Erzurumspor maçıyla başlayacak. Terim milli araya kadar oynanacak 5 maçı da kayıpsız geçmek istediğini talebelerine iletti.
Süper Lig'de son 7 maçından galibiyetle ayrılmayı başaran ve zirvenin sahibi olan Galatasaray yeni hedefini belirledi. Teknik direktör Fatih Terim ve yardımcıları, 21 Mart'taki milli araya kadar oynanacak 5 maçtan 15 puan istiyor. 21 gün içinde ilk olarak Türk Telekom Stadı'nda Erzurumspor'la karşılaşacak olan sarı-kırmızılı takım, haftaya Çarşamba akşamı Ankaragücü'ne konuk olacak.
ARADAKİ PUAN FARKINI AÇACAK
Ankara dönüşünde Sivasspor'u konuk edecek olan Galatasaray sonra Kayserispor deplasmanına gidecek. Aslantepe'deki Rizespor maçıyla 21 Mart'ta milli araya girecek olan Galatasaray'da Terim, öğrencilerinden rehavete kapılmadan savaşmalarını istedi. Galatasaray bu 5 maçta kayıp vermezse galibiyet serisi 12'ye çıkacak. Terim böylece rakipleriyle aradaki farkın da açılacağına inanıyor.
Savaş ÇORLU
İLK YARI 13 PUAN TOPLADI
Galatasaray arka arkaya Erzurum, Ankaragücü, Sivas, Kayseri ve Çaykur Rize ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip ligin ilk yarısında oynadığı 5 maçta 4 galibiyet almış sadece Kayseri ile evinde berabere kalmıştı.
(Fotomaç)
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