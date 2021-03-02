Son 2 iç saha maçında zemin problemi yaşayan Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu'na flaş bir başvuru yapmaya hazırlanıyor. Ligin 29. haftasında Sivasspor'u ağırlayacak olan sarı kırmızılılar, o maçı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynamak isteyecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Galatasaray, teknik ekip ve oyuncuların Türk Telekom Stadı'nın zemininden rahatsız olması sebebiyle maçların Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması için TFF'ye başvuru yapacak.

Yapılacak olan teklif kabul olursa Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasındaki Sivasspor maçı itibari ile ev sahibi olduğu maçları Olimpiyat Stadı'nda oynayabilecek.

Fatih Karagümrük'e ev sahipliği yapan Atatürk Olimpiyat Stadı, 29 Mayıs'ta Şampiyonlar Ligi Finali'ne de ev sahipliği yapacak.

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