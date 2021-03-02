02 Mart 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan flaş talep! Atatürk Olimpiyat Stadı için TFF'ye başvuracak

G.Saray'dan flaş talep! İç saha maçları...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 02.03.2021

Son 2 iç saha maçında zemin problemi yaşayan , 'na flaş bir başvuru yapmaya hazırlanıyor. Ligin 29. haftasında 'u ağırlayacak olan sarı kırmızılılar, o maçı 'nda oynamak isteyecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

, teknik ekip ve oyuncuların 'nın zemininden rahatsız olması sebebiyle maçların 'nda oynanması için 'ye başvuru yapacak.

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Yapılacak olan teklif kabul olursa Galatasaray, 'in 29. haftasındaki maçı itibari ile ev sahibi olduğu maçları 'nda oynayabilecek.

'e ev sahipliği yapan Atatürk Olimpiyat Stadı, 29 Mayıs'ta 'ne de ev sahipliği yapacak.

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