24 Şubat 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da ödemeler tamamlandı!

G.Saray'da ödemeler tamamlandı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 24.02.2021

Son dakika spor haberleri: 'de geride kalan 26 hafta sonunda liderlik koltuğunda oturan 'da futbolcuların geçmiş dönem alacaklarının hepsinin yatırıldığı öğrenildi. ( haberleri)

'de geride kalan 26 hafta sonunda liderlik koltuğunda oturan 'da futbolcuların geçmiş dönem alacaklarının hepsinin yatırıldığı öğrenildi.

Sarı-kırmızılılara ayrıca maçında elde edilen 3 puan içim 1 milyon TL prim verildi.

STADIN ZEMİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR!

'yi etkisi altına alan kar yağışı sırasında büyük zarar gören ve maçında çamur deryasına dönen 'nın zemini için yoğun çalışmalar var.

Yetkililer, sınavına kadar tüm sıkıntıların giderileceğini dile getirdi. Özellikle yapay güneş etkisi veren ısıtıcıların gece gündüz çalıştırıldığı kaydedildi
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