Galatasaray'da ödemeler tamamlandı!

Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 26 hafta sonunda liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da futbolcuların geçmiş dönem alacaklarının hepsinin yatırıldığı öğrenildi. (GS spor haberleri)

Spor Toto Süper Lig 'de geride kalan 26 hafta sonunda liderlik koltuğunda oturan Galatasaray 'da futbolcuların geçmiş dönem alacaklarının hepsinin yatırıldığı öğrenildi.Sarı-kırmızılılara ayrıca Alanyaspor maçında elde edilen 3 puan içim 1 milyon TL prim verildi.

Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı sırasında büyük zarar gören ve Kasımpaşa maçında çamur deryasına dönen Türk Telekom Stadı'nın zemini için yoğun çalışmalar var.

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