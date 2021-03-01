Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Mısır'dan bir transfer daha! İşte o isim...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını lider götüren Galatasaray, transferde de gözünü Mısır pazarına dikti. Devre arasında Mısır Ligi ekibi Zemalek'ten kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed, gösterdiği performansla ligin en popüler oyuncularından biri haline geldi. Sarı kırmızılılar Mısır temaslarını sürdürürken, bu kez Zemalek'in ezeli rakibi El Ahly'den bir oyuncuyu gözüne kestirdi. İşte o isim ve Cimbom'un teklifi... | Son dakika transfer haberi (GS spor haberleri)

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, toplam birçok isimle anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.

Spor Toto Süper Lig'de 8'de 8 yaparak liderliğe yükselen sarı-kırmızılı takım, bu süreçte ezeli rakibi Fenerbahçe'yi de deplasmanda devirmeyi başardı.

Son olarak ligin 27. haftasında BB Erzurumspor ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Ara transfer döneminde kadrosunu Onyekuru, Gedson, Halil, Yedlin ve Mostafa ile güçlendiren sarı kırmızılılar sezon sonu transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.

Mustafa Muhammed'i Zamalek'ten transfer eden Galatasaray, şimdi de Zamalek'in ezeli rakibi El Ehli'nin yıldızı Aliou Dieng'e kanca attı.

TEKLİF 5 MİLYON EURO Cairo24'ün haberine göre; Galatasaray, 23 yaşındaki Malili orta saha için 5 milyon Euro'luk bir teklif yaptı. Ayrıca, Dieng'e de 4 yıllık sözleşme teklif edildi.

Haberin detayında, Galatasaray'ın uzun süredir Dieng'i izlediği ve bu transfere öncelik tanıdığı da kaydedildi. Ayrıca, Dieng'e de cezbedici bir maaşın önerildiği bilgisi verildi.

El Ehli, 23 yaşındaki Malili defansif ota saha oyuncusu Aliou Dieng'i 1.1 milyon Euro bonservisle Cezayir kulübü MC Alger'den transfer etti. Dieng, bu sezon 17 kez El Ehli forması giydi ve 1 gol atıp 1 asist yaptı.