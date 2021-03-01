01 Mart 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Mısır'dan bir transfer daha! İşte o isim...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını lider götüren Galatasaray, transferde de gözünü Mısır pazarına dikti. Devre arasında Mısır Ligi ekibi Zemalek'ten kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed, gösterdiği performansla ligin en popüler oyuncularından biri haline geldi. Sarı kırmızılılar Mısır temaslarını sürdürürken, bu kez Zemalek'in ezeli rakibi El Ahly'den bir oyuncuyu gözüne kestirdi. İşte o isim ve Cimbom'un teklifi... | Son dakika transfer haberi (GS spor haberleri)

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Mısır'dan bir transfer daha! İşte o isim...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 01.03.2021

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, toplam birçok isimle anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Mısır'dan bir transfer daha! İşte o isim...

Spor Toto 'de 8'de 8 yaparak liderliğe yükselen sarı-kırmızılı takım, bu süreçte ezeli rakibi 'yi de deplasmanda devirmeyi başardı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Mısır'dan bir transfer daha! İşte o isim...

Son olarak ligin 27. haftasında ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Mısır'dan bir transfer daha! İşte o isim...

Spor Toto 'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Mısır'dan bir transfer daha! İşte o isim...

Ara transfer döneminde kadrosunu , , , ve ile güçlendiren sarı kırmızılılar sezon sonu transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Mısır'dan bir transfer daha! İşte o isim...

'i Zamalek'ten transfer eden Galatasaray, şimdi de Zamalek'in ezeli rakibi El Ehli'nin yıldızı 'e kanca attı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Mısır'dan bir transfer daha! İşte o isim...

TEKLİF 5 MİLYON EURO

Cairo24'ün haberine göre; Galatasaray, 23 yaşındaki Malili orta saha için 5 milyon Euro'luk bir teklif yaptı. Ayrıca, Dieng'e de 4 yıllık sözleşme teklif edildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Mısır'dan bir transfer daha! İşte o isim...

Haberin detayında, Galatasaray'ın uzun süredir Dieng'i izlediği ve bu transfere öncelik tanıdığı da kaydedildi. Ayrıca, Dieng'e de cezbedici bir maaşın önerildiği bilgisi verildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Mısır'dan bir transfer daha! İşte o isim...

El Ehli, 23 yaşındaki Malili defansif ota saha oyuncusu 'i 1.1 milyon Euro bonservisle Cezayir kulübü MC Alger'den transfer etti. Dieng, bu sezon 17 kez El Ehli forması giydi ve 1 gol atıp 1 asist yaptı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Mısır'dan bir transfer daha! İşte o isim...

ALIOU DIENG KİMDİR?

Kariyerine ülkesinin takımlarından Djoliba'da başlayan , 2018 yılında 40 bin Euro bedelle Cezayir ekibi MC Alger'e transfer olmuştu.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Mısır'dan bir transfer daha! İşte o isim...

23 yaşındaki orta saha oyuncusu 2019 yılında ise 1.1 milyon Euro karşılığında Al Ahly'nin yolunu tuttu.

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