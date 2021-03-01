Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Mısır'dan bir transfer daha! İşte o isim...
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını lider götüren Galatasaray, transferde de gözünü Mısır pazarına dikti. Devre arasında Mısır Ligi ekibi Zemalek'ten kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed, gösterdiği performansla ligin en popüler oyuncularından biri haline geldi. Sarı kırmızılılar Mısır temaslarını sürdürürken, bu kez Zemalek'in ezeli rakibi El Ahly'den bir oyuncuyu gözüne kestirdi. İşte o isim ve Cimbom'un teklifi... | Son dakika transfer haberi (GS spor haberleri)
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, toplam birçok isimle anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.
Spor Toto Süper Lig'de 8'de 8 yaparak liderliğe yükselen sarı-kırmızılı takım, bu süreçte ezeli rakibi Fenerbahçe'yi de deplasmanda devirmeyi başardı.
Son olarak ligin 27. haftasında BB Erzurumspor ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...
Mustafa Muhammed'i Zamalek'ten transfer eden Galatasaray, şimdi de Zamalek'in ezeli rakibi El Ehli'nin yıldızı Aliou Dieng'e kanca attı.
TEKLİF 5 MİLYON EURO
Cairo24'ün haberine göre; Galatasaray, 23 yaşındaki Malili orta saha için 5 milyon Euro'luk bir teklif yaptı. Ayrıca, Dieng'e de 4 yıllık sözleşme teklif edildi.
Haberin detayında, Galatasaray'ın uzun süredir Dieng'i izlediği ve bu transfere öncelik tanıdığı da kaydedildi. Ayrıca, Dieng'e de cezbedici bir maaşın önerildiği bilgisi verildi.
El Ehli, 23 yaşındaki Malili defansif ota saha oyuncusu Aliou Dieng'i 1.1 milyon Euro bonservisle Cezayir kulübü MC Alger'den transfer etti. Dieng, bu sezon 17 kez El Ehli forması giydi ve 1 gol atıp 1 asist yaptı.
ALIOU DIENG KİMDİR?
Kariyerine ülkesinin takımlarından Djoliba'da başlayan Aliou Dieng, 2018 yılında 40 bin Euro bedelle Cezayir ekibi MC Alger'e transfer olmuştu.
23 yaşındaki orta saha oyuncusu 2019 yılında ise 1.1 milyon Euro karşılığında Al Ahly'nin yolunu tuttu.
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