Galatasaray'da 4 yıllık sözleşmesinin sonuna gelen Belhanda'nın geleceği, belirsizliğini koruyor. Sarı kırmızı formayla yer yer etkili performans sergilese de genel olarak eleştiri oklarının hedefi olan Faslı oyuncunun, takımda kalıp kalmayacağı merak konusu. İşte Cimbom'un yıldız oyuncuya teklif ettiği yeni maaş... | Son dakika Galatasaray spor haberi (GS haberleri)

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Faslı yıldız Younes Belhanda ile Galatasaray arasındaki sözleşme görüşmeleri çıkmaza girdi.

Geldiği günden bu yana performansıyla sarı kırmızılı taraftarları ikiye bölen, bir bölümünü kendisine hayran bırakan, diğer kısmının ise bir türlü gözüne giremeyen Younes Belhanda 4 senelik sözleşmesinin sonuna geliyor.

Her fırsatta Cimbom'da mutlu olduğunu dile getiren Faslı yıldız için yönetim bir süredir kontrat yenileme görüşmeleri yapıyordu. An itibarıyla tarafların ortak bir noktada buluşamadığı gelen haberler arasında.

Sporx'in haberine göre; sarı kırmızılı yönetim, şu anda 3 milyon 350 bin Euro kazanan tecrübeli futbolcuya pazarlıkların ardından maksimum 1.7 milyon Euro verebileceğini iletti.

Teklifi sunan ve beklemeye geçen Mustafa Cengiz ve ekibi, 31 yaşındaki oyuncu için ısrarcı olmayacak. Belhanda teklifi kabul ederse takımda kalacak, etmezse 4 yıllık birliktelik Haziran ayında sona erecek.

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