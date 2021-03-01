01 Mart 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Belhanda krizi sürüyor! İşte teklif edilen maaş...

Belhanda krizi sürüyor! İşte teklif edilen maaş...
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 01.03.2021 Giriş Tarihi: 01.03.2021

'da 4 yıllık sözleşmesinin sonuna gelen 'nın geleceği, belirsizliğini koruyor. Sarı kırmızı formayla yer yer etkili performans sergilese de genel olarak eleştiri oklarının hedefi olan oyuncunun, takımda kalıp kalmayacağı merak konusu. İşte 'un yıldız oyuncuya teklif ettiği yeni maaş... | Son dakika ( haberleri)

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan yıldız ile arasındaki sözleşme görüşmeleri çıkmaza girdi.

Geldiği günden bu yana performansıyla sarı kırmızılı taraftarları ikiye bölen, bir bölümünü kendisine hayran bırakan, diğer kısmının ise bir türlü gözüne giremeyen Younes 4 senelik sözleşmesinin sonuna geliyor.

Her fırsatta 'da mutlu olduğunu dile getiren Faslı yıldız için yönetim bir süredir kontrat yenileme görüşmeleri yapıyordu. An itibarıyla tarafların ortak bir noktada buluşamadığı gelen haberler arasında.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da yıldız ismin sözleşmesi uzatılacak mı? Karar verildi

'in haberine göre; sarı kırmızılı yönetim, şu anda 3 milyon 350 bin Euro kazanan tecrübeli futbolcuya pazarlıkların ardından maksimum 1.7 milyon Euro verebileceğini iletti.

Teklifi sunan ve beklemeye geçen ve ekibi, 31 yaşındaki oyuncu için ısrarcı olmayacak. Belhanda teklifi kabul ederse takımda kalacak, etmezse 4 yıllık birliktelik ayında sona erecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Yıldız ismin sözleşmesi uzatılacak mı? Karar verildi Yıldız ismin sözleşmesi uzatılacak mı? Karar verildi
Boupendza'dan transfer açıklaması! Boupendza'dan transfer açıklaması!
Gomis Galatasaray'dan ayrılığının sebebini açıkladı! Gomis Galatasaray'dan ayrılığının sebebini açıkladı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör