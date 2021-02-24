24 Şubat 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan çifte imza! Teklifler ortaya çıktı

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarına start veren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon sonunda takımda önemli değişiklikler yapacak olan sarı-kırmızılılar, 2 yıldızın menajeriyle masaya oturdu. | Son dakika Galatasaray haberleri

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan çifte imza! Teklifler ortaya çıktı
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 24.02.2021

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ile nikah tazelemeye hazırlanan 'da yeni bir operasyonun startı verildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan çifte imza! Teklifler ortaya çıktı

Sarı-Kırmızılılar, sözleşmeleri önümüzdeki yaz bitecek olan ve 'nın menajeriyle de masaya oturdu.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan çifte imza! Teklifler ortaya çıktı

'dan önemli talipleri olan iki futbolcu konusunda pazarlıkta elinin zayıflamasını istemeyen yönetim kısa süre içinde sözleşmeleri uzatmak istiyor. ve 'nın maaşlarına önemli bir zam da yapılacak.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan çifte imza! Teklifler ortaya çıktı

İKİSİNE DE 1.5 MİLYON EURO MAAŞ TEKLİF EDİLECEK

Alınan bilgilere göre 850 bin Euro garanti ücret alan 'ya 1.5 milyon Euro teklif edilecek.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan çifte imza! Teklifler ortaya çıktı

1 milyon 50 bin Euro maaşı olan 'nın da 1.5 milyon Euro'dan yeni sözleşme imzalaması hedefleniyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan çifte imza! Teklifler ortaya çıktı

'in savunmadaki çok önemli kozu olan iki futbolcuya da 2025'e kadar sözleşme uzatma teklifi yapılacağı belirlendi.

(Takvim)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Terim transferde kolları sıvadı! 3 ayrılık 2 imza Terim transferde kolları sıvadı! 3 ayrılık 2 imza
Muslera'dan kötü haber! Görüşmeler kilitlendi Muslera'dan kötü haber! Görüşmeler kilitlendi
G.Saray'dan Kaan ve İlkay bombası! Usta gazeteci duyurdu G.Saray'dan Kaan ve İlkay bombası! Usta gazeteci duyurdu
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör