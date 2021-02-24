Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan çifte imza! Teklifler ortaya çıktı
Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarına start veren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon sonunda takımda önemli değişiklikler yapacak olan sarı-kırmızılılar, 2 yıldızın menajeriyle masaya oturdu. | Son dakika Galatasaray haberleri
Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Muslera ile nikah tazelemeye hazırlanan Galatasaray'da yeni bir operasyonun startı verildi.
İKİSİNE DE 1.5 MİLYON EURO MAAŞ TEKLİF EDİLECEK
Alınan bilgilere göre 850 bin Euro garanti ücret alan Marcao'ya 1.5 milyon Euro teklif edilecek.
1 milyon 50 bin Euro maaşı olan Luyindama'nın da 1.5 milyon Euro'dan yeni sözleşme imzalaması hedefleniyor.
Fatih Terim'in savunmadaki çok önemli kozu olan iki futbolcuya da 2025'e kadar sözleşme uzatma teklifi yapılacağı belirlendi.
(Takvim)
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